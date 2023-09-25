Харків у диму: у соцмережах постять кадри, екологи повідомляють про небезпеку

Харків з вечора 24 вересня та вранці 25 вересня заволокло димом. На їдкий запах особливо скаржаться мешканці Салтівки. Дані українського екологічного бота “SaveEcoBot” підтверджують небезпечний рівень забруднення повітря.

“Харків затягнуло димом: люди скаржаться на сморід. Ще вчора з вечора у повітрі з’явився запах гару – сьогодні вранці ситуація не змінилася”, – пише один із популярних харківських телеграм-каналів.

Подібні повідомлення – у багатьох харківських пабліках.

Відео затягнутого димом міста зранку опублікував блогер Женя Зуб.

Забруднення повітря в Харкові підтверджує екологічний чат-бот “SaveEcoBot”, що поєднує дані про забруднення, забруднювачі та інструменти захисту навколишнього середовища.

Офіційних коментарів від влади про причини задимлення наразі немає. Однак традиційно восени подібний ефект пов’язаний з діяльністю самих місцевих жителів, які випалюють стерню на полях або листя та інше рослинне сміття у дворах приватного сектору.