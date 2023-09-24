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ДСНС повідомляє про потужний артудар по Куп’янщині: виникли пожежі (фото)

Суспільство 19:53   24.09.2023
Олена Нагорна
ДСНС повідомляє про потужний артудар по Куп’янщині: виникли пожежі (фото)

Внаслідок потужного ворожого артилерійського удару близько 13:00 24 вересня сталися пожежі на околицях одразу трьох сіл Куп’янського району Харківської області: Голубівка, Благодатівка та Курилівка.

Горів сухостій, очерет та трава на відкритій місцевості загальною площею 12 гектарів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“З вогнем боролись рятувальники 44-ї та 12-ї ДРПЧ та у складі 6 оперативних відділень та 25 рятувальників. Останню пожежу було ліквідовано об 17:40”, – розповіли в ДСНС.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 19:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок потужного ворожого артилерійського удару близько 13:00 24 вересня сталися пожежі на околицях одразу трьох сіл Куп’янського району Харківської області: Голубівка, Благодатівка та Курилівка.".