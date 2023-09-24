ДСНС повідомляє про потужний артудар по Куп’янщині: виникли пожежі (фото)
Внаслідок потужного ворожого артилерійського удару близько 13:00 24 вересня сталися пожежі на околицях одразу трьох сіл Куп’янського району Харківської області: Голубівка, Благодатівка та Курилівка.
Горів сухостій, очерет та трава на відкритій місцевості загальною площею 12 гектарів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“З вогнем боролись рятувальники 44-ї та 12-ї ДРПЧ та у складі 6 оперативних відділень та 25 рятувальників. Останню пожежу було ліквідовано об 17:40”, – розповіли в ДСНС.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 19:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок потужного ворожого артилерійського удару близько 13:00 24 вересня сталися пожежі на околицях одразу трьох сіл Куп’янського району Харківської області: Голубівка, Благодатівка та Курилівка.".