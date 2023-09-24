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ГСЧС сообщает о мощном артударе по Купянщине: возникли пожары (фото)

Общество 19:53   24.09.2023
Елена Нагорная
ГСЧС сообщает о мощном артударе по Купянщине: возникли пожары (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В результате мощного вражеского артиллерийского удара около 13:00 24 сентября произошли пожары в окрестностях сразу трех сел Купянского района Харьковской области: Голубовка, Благодатовка и Куриловка.

Горел сухостой, камыш и трава на открытой местности общей площадью 12 гектаров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«С огнем боролись спасатели 44-й и 12-й ДРПЧ в составе 6 оперативных отделений и 25 спасателей. Последний пожар был ликвидирован в 17:40», — рассказали в ГСЧС.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 19:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате мощного вражеского артиллерийского удара около 13:00 24 сентября произошли пожары в окрестностях сразу трех сел Купянского района Харьковской области: Голубовка, Благодатовка и Куриловка.".