ГСЧС сообщает о мощном артударе по Купянщине: возникли пожары (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В результате мощного вражеского артиллерийского удара около 13:00 24 сентября произошли пожары в окрестностях сразу трех сел Купянского района Харьковской области: Голубовка, Благодатовка и Куриловка.
Горел сухостой, камыш и трава на открытой местности общей площадью 12 гектаров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«С огнем боролись спасатели 44-й и 12-й ДРПЧ в составе 6 оперативных отделений и 25 спасателей. Последний пожар был ликвидирован в 17:40», — рассказали в ГСЧС.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Читайте также: Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «ГСЧС сообщает о мощном артударе по Купянщине: возникли пожары (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 19:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате мощного вражеского артиллерийского удара около 13:00 24 сентября произошли пожары в окрестностях сразу трех сел Купянского района Харьковской области: Голубовка, Благодатовка и Куриловка.".