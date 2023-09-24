ГСЧС сообщает о мощном артударе по Купянщине: возникли пожары (фото)

В результате мощного вражеского артиллерийского удара около 13:00 24 сентября произошли пожары в окрестностях сразу трех сел Купянского района Харьковской области: Голубовка, Благодатовка и Куриловка.

Горел сухостой, камыш и трава на открытой местности общей площадью 12 гектаров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«С огнем боролись спасатели 44-й и 12-й ДРПЧ в составе 6 оперативных отделений и 25 спасателей. Последний пожар был ликвидирован в 17:40», — рассказали в ГСЧС.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области