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Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:03   24.09.2023
Елена Нагорная
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ

Армия РФ на Харьковщине в течение суток нанесла авиаудар в районе села Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое на Купянском направлении, а также Одноробовка, Барановка, Волчанск, Ольховатка и Строевка на Слобожанском.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 19:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине в течение суток нанесла авиаудар в районе села Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".