Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ

Армия РФ на Харьковщине в течение суток нанесла авиаудар в районе села Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое на Купянском направлении, а также Одноробовка, Барановка, Волчанск, Ольховатка и Строевка на Слобожанском.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.