Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
Армия РФ на Харьковщине в течение суток нанесла авиаудар в районе села Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое на Купянском направлении, а также Одноробовка, Барановка, Волчанск, Ольховатка и Строевка на Слобожанском.
На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 19:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине в течение суток нанесла авиаудар в районе села Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".