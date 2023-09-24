Російська авіація вдарила по Ізюмському району Харківщини – Генштаб ЗСУ
Армія РФ на Харківщині протягом доби завдала авіаудару в районі села Чернещина Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Одноробівка, Баранівка, Вовчанськ, Вільхуватка та Строївка на Слобожанському.
На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 19:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ на Харківщині протягом доби завдала авіаудару в районі села Чернещина Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".