Російська авіація вдарила по Ізюмському району Харківщини – Генштаб ЗСУ

Армія РФ на Харківщині протягом доби завдала авіаудару в районі села Чернещина Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Одноробівка, Баранівка, Вовчанськ, Вільхуватка та Строївка на Слобожанському.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.