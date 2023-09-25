Дим над Харковом: причини та офіційна інформація про стан повітря

Стан повітря на Харківщині “відповідає нормальним показникам”, повідомили в ХОВА з посиланням на ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

“За результатами досліджень, внаслідок розповсюдження диму на обласний центр і прилеглі населені пункти зміни якості повітря чи його забруднення не зафіксовано”, – зазначили в ХОВА.

За даними речника ГУ ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка, задимлення Харкова викликали пожежі у приватному секторі через випалювання сухостою та безвітряна погода. Він порадив містянам закривати вікна та утриматися від тривалого перебування на вулиці, пише “Суспільне Харків”.

Нагадаємо, харків’яни, зокрема жителі Салтівки, увечері 24 вересня та вранці 25 вересня скаржилися на дим, який поширився над містом, та їдкий запах гару. Дані українського екологічного робота “SaveEcoBot” підтвердили “шкідливий рівень” забруднення повітря на вулиці Валентинівській.