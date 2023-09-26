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Харьков в дыму: Госпродпотребслужба предупредила о нарушении закона

Общество 10:44   26.09.2023
Оксана Горун
Харьков в дыму: Госпродпотребслужба предупредила о нарушении закона Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Сжигание листьев и сухой травы нарушает статью Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха». Тем не менее 25 сентября Харьков заволокло дымом именно из-за того, что жители продолжают так избавляться от мусора. Специалисты Госпродпотребслужбы посоветовали, что делать. 

«Сжигать листья категорически запрещается. Листья, измельченные ветки древесины растений и травянистые остатки цветочно-декоративных растений и скошенных газонных трав необходимо вывозить на специальные полигоны или отведенные площадки на предприятиях зеленого хозяйства для приготовления компоста, садовых земель и других органических удобрений», — проинформировала пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы а Харьковской области.

Там подчеркнули, что при сжигании сухостоя в воздух попадают вещества, которые вредны для органов дыхания. Также они наносят большой вред окружающей среде.

«Согласно требованиям статьи 20 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха» не допускается сжигание промышленных и бытовых отходов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха загрязняющими веществами и веществами с неприятным запахом или иного вредного воздействия, на территории предприятий, учреждений, организаций и населенных пунктов. Но есть исключение – если это осуществляется с использованием специальных установок при соблюдении требований, установленных законодательством об охране атмосферного воздуха», — отметили специалисты.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 10:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сжигание листьев и сухой травы нарушает статью Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха». Тем не менее 25 сентября Харьков заволокло дымом именно из-за того, что жители продолжают так избавляться от мусора. Специалисты Госпродпотребслужбы посоветовали, что делать".