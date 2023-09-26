Харьков в дыму: Госпродпотребслужба предупредила о нарушении закона

Сжигание листьев и сухой травы нарушает статью Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха». Тем не менее 25 сентября Харьков заволокло дымом именно из-за того, что жители продолжают так избавляться от мусора. Специалисты Госпродпотребслужбы посоветовали, что делать.

«Сжигать листья категорически запрещается. Листья, измельченные ветки древесины растений и травянистые остатки цветочно-декоративных растений и скошенных газонных трав необходимо вывозить на специальные полигоны или отведенные площадки на предприятиях зеленого хозяйства для приготовления компоста, садовых земель и других органических удобрений», — проинформировала пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы а Харьковской области.

Там подчеркнули, что при сжигании сухостоя в воздух попадают вещества, которые вредны для органов дыхания. Также они наносят большой вред окружающей среде.

«Согласно требованиям статьи 20 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха» не допускается сжигание промышленных и бытовых отходов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха загрязняющими веществами и веществами с неприятным запахом или иного вредного воздействия, на территории предприятий, учреждений, организаций и населенных пунктов. Но есть исключение – если это осуществляется с использованием специальных установок при соблюдении требований, установленных законодательством об охране атмосферного воздуха», — отметили специалисты.