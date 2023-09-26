Харків у диму: Держпродспоживслужба попередила про порушення закону

Спалювання листя та сухої трави порушує статтю Закону України “Про охорону атмосферного повітря”. Проте 25 вересня Харків заволокло димом саме через те, що жителі продовжують так позбавлятися сміття. Фахівці Держпродспоживслужби порадили, що робити.

“Спалювати листя категорично забороняється. Листя, подрібнені гілки деревини рослин і трав’янисті рештки квітково-декоративних рослин та скошених газонних трав необхідно вивозити на спеціальні полігони або на відведені майданчики на підприємствах зеленого господарства для приготування компосту, садових земель та інших органічних добрив“, – порадили в пресслужбі ГУ Держпродспоживслужби Харківської області.

Там наголосили, що при спалюванні сухостою у повітря потрапляють речовини, які шкідливі для органів дихання. Також вони завдають великої шкоди навколишньому середовищу.

“Відповідно до вимог статті 20 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” не допускається спалювання промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів. Але є виняток – коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог, встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря”, – зазначили фахівці.