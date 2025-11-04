Сколько ФЛП открыли бизнес в Харькове с начала года: статистика мэрии

В течение января-октября 2025 года 9861 предприниматель изъявил желание открыть собственное дело и официально зарегистрировал бизнес в Харькове.

«По информации Главного управления ГНС в Харьковской области, за этот же период 305 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес», — сообщили в Харьковском горсовете.

По состоянию на 1 ноября количество ФЛП в Харькове составило более 127 тысяч, тогда как на начало 2022 года их было 123,4 тысячи.

«В Департаменте административных услуг и потребительского рынка отметили, что малый и средний бизнес остается одним из двигателей экономического развития Харькова, поэтому горсовет продолжает его поддерживать. В частности, освобождает предпринимателей от уплаты местных налогов и сборов, частично компенсирует им процентные ставки по кредитам, а также оказывает информационную поддержку по грантовым программам и другим финансовым инструментам развития», — добавили в мэрии.

Напомним, Харьковщина – в лидерах среди регионов Украины, где иностранцы начинают свое дело. Однако активно они здесь и закрывают бизнес, информировал ресурс «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра. По состоянию на 1 октября 104 иностранных ФЛП выделили бизнес в регионе, 100 – закрыли.