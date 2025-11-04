Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

Сколько ФЛП открыли бизнес в Харькове с начала года: статистика мэрии

Общество 13:41   04.11.2025
Виктория Яковенко
Сколько ФЛП открыли бизнес в Харькове с начала года: статистика мэрии Фото: ХГС

В течение января-октября 2025 года 9861 предприниматель изъявил желание открыть собственное дело и официально зарегистрировал бизнес в Харькове.

«По информации Главного управления ГНС в Харьковской области, за этот же период 305 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес», — сообщили в Харьковском горсовете.

По состоянию на 1 ноября количество ФЛП в Харькове составило более 127 тысяч, тогда как на начало 2022 года их было 123,4 тысячи.

«В Департаменте административных услуг и потребительского рынка отметили, что малый и средний бизнес остается одним из двигателей экономического развития Харькова, поэтому горсовет продолжает его поддерживать. В частности, освобождает предпринимателей от уплаты местных налогов и сборов, частично компенсирует им процентные ставки по кредитам, а также оказывает информационную поддержку по грантовым программам и другим финансовым инструментам развития», — добавили в мэрии.

Напомним, Харьковщина – в лидерах среди регионов Украины, где иностранцы начинают свое дело. Однако активно они здесь и закрывают бизнес, информировал ресурс «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра. По состоянию на 1 октября 104 иностранных ФЛП выделили бизнес в регионе, 100 – закрыли.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: в пригороде РФ била по отоплению, что известно 📹
Взрывы слышали в Харькове: в пригороде РФ била по отоплению, что известно 📹
04.11.2025, 12:29
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
04.11.2025, 04:03
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
04.11.2025, 09:38
Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
04.11.2025, 08:01
Новости Харькова — главное за 4 ноября: изменения на фронте, обстрел пригорода
Новости Харькова — главное за 4 ноября: изменения на фронте, обстрел пригорода
04.11.2025, 14:21
Информатора врага с Купянщины таки посадили на пять лет – прокуратура
Информатора врага с Купянщины таки посадили на пять лет – прокуратура
04.11.2025, 14:45

Новости по теме:

29.10.2025
«IBI-Rating» оценило кредитный рейтинг Харькова
14.10.2025
Победитель премии ЕС из Харькова: Повторное использование у украинцев в крови
14.10.2025
Открывают ли иностранцы бизнес на Харьковщине: инфографика
10.10.2025
Интервью Олега Синегубова: самая тяжелая зима, бои в Купянске и онкоцентр 📹
03.10.2025
Харьковщина – среди антилидеров: сколько ФЛП закрылось с начала года


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сколько ФЛП открыли бизнес в Харькове с начала года: статистика мэрии», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 13:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение января-октября 2025 года 9861 предприниматель изъявил желание открыть собственное дело и официально зарегистрировал бизнес в Харькове.".