В Харькове будут делать животным прививки от бешенства: где и когда

Со 2 по 23 апреля специалисты Харьковской областной госбольницы ветеринарной медицины будут делать животным прививки против бешенства.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. В частности, профилактические мероприятия будут проводиться в Немышлянском и Индустриальном районах по адресам:

– ул. Эстонская – с 14:00 до 15:00 2 апреля;

– ул. Шарикова – с 14:00 до 15:00 4 апреля;

– ул. Болонская – с 14:00 до 15:00 9 апреля;

– ул. Луи Пастера – с 14:00 до 15:00 11 апреля;

– ул. Карпатская – с 14:00 до 15:00 14 апреля;

– ул. Латвийская – с 14:00 до 15:00 16 апреля;

– ул. Единства – с 14:00 до 15:00 17 апреля;

– ул. Плитковая – с 14:00 до 15:00 18 апреля;

– ул. Соревнования – с 14:00 до 15:00 23 апреля.

В мэрии отметили: также для проведения вакцинации от бешенства можно обращаться в любую участковую больницу ветеринарной медицины в Харькове.