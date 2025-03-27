Live
  • Чт 27.03.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.56
  • EUR 44.82

В Харькове будут делать животным прививки от бешенства: где и когда

Общество 15:08   27.03.2025
Виктория Яковенко
В Харькове будут делать животным прививки от бешенства: где и когда Фото: Харьковский горсовет

Со 2 по 23 апреля специалисты Харьковской областной госбольницы ветеринарной медицины будут делать животным прививки против бешенства.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. В частности, профилактические мероприятия будут проводиться в Немышлянском и Индустриальном районах по адресам:

– ул. Эстонская – с 14:00 до 15:00 2 апреля;

– ул. Шарикова – с 14:00 до 15:00 4 апреля;

– ул. Болонская – с 14:00 до 15:00 9 апреля;

– ул. Луи Пастера – с 14:00 до 15:00 11 апреля;

– ул. Карпатская – с 14:00 до 15:00 14 апреля;

– ул. Латвийская – с 14:00 до 15:00 16 апреля;

– ул. Единства – с 14:00 до 15:00 17 апреля;

– ул. Плитковая – с 14:00 до 15:00 18 апреля;

– ул. Соревнования – с 14:00 до 15:00 23 апреля.

В мэрии отметили: также для проведения вакцинации от бешенства можно обращаться в любую участковую больницу ветеринарной медицины в Харькове.

Читайте также: Карантин из-за бешенства ввели на Харьковщине: где обнаружили опасность

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 27 марта: последствия налета БпЛА, обстрелы области
Новости Харькова — главное 27 марта: последствия налета БпЛА, обстрелы области
27.03.2025, 14:56
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн
27.03.2025, 14:14
Путин готовит новое наступление на Харьковщину, когда – данные Зеленского
Путин готовит новое наступление на Харьковщину, когда – данные Зеленского
27.03.2025, 12:03
Придется ли Харькову вернуться к светомаскировке — эксперт про налет БпЛА
Придется ли Харькову вернуться к светомаскировке — эксперт про налет БпЛА
27.03.2025, 11:48
Это совсем не похоже на прекращение огня: Харьков предупредили об опасности
Это совсем не похоже на прекращение огня: Харьков предупредили об опасности
27.03.2025, 10:31
«Что-то меня переклинило»: на Харьковщине — жестокое убийство пенсионерки 📹
«Что-то меня переклинило»: на Харьковщине — жестокое убийство пенсионерки 📹
27.03.2025, 16:02

Новости по теме:

10:15
Карантин из-за бешенства ввели на Харьковщине: где обнаружили опасность
14:24
Бешеная кошка покусала хозяйку: где на Харьковщине ввели карантин
11:32
Где в марте харьковчане смогут провакцинировать любимцев от бешенства
10:20
Из-за бешеной коровы на Харьковщине пострадали двое людей
17:31
Бешеный кот покусал владельцев в Харьковском районе — введен карантин

Вы читали новость: «В Харькове будут делать животным прививки от бешенства: где и когда»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 15:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со 2 по 23 апреля специалисты Харьковской областной госбольницы ветеринарной медицины будут делать животным прививки против бешенства.".