В Харькове будут делать животным прививки от бешенства: где и когда
Со 2 по 23 апреля специалисты Харьковской областной госбольницы ветеринарной медицины будут делать животным прививки против бешенства.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. В частности, профилактические мероприятия будут проводиться в Немышлянском и Индустриальном районах по адресам:
– ул. Эстонская – с 14:00 до 15:00 2 апреля;
– ул. Шарикова – с 14:00 до 15:00 4 апреля;
– ул. Болонская – с 14:00 до 15:00 9 апреля;
– ул. Луи Пастера – с 14:00 до 15:00 11 апреля;
– ул. Карпатская – с 14:00 до 15:00 14 апреля;
– ул. Латвийская – с 14:00 до 15:00 16 апреля;
– ул. Единства – с 14:00 до 15:00 17 апреля;
– ул. Плитковая – с 14:00 до 15:00 18 апреля;
– ул. Соревнования – с 14:00 до 15:00 23 апреля.
В мэрии отметили: также для проведения вакцинации от бешенства можно обращаться в любую участковую больницу ветеринарной медицины в Харькове.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, міськрада, новости Харькова, прививка;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 15:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со 2 по 23 апреля специалисты Харьковской областной госбольницы ветеринарной медицины будут делать животным прививки против бешенства.".