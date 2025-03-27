У Харкові робитимуть тваринам щеплення від сказу: де та коли
З 2 по 23 квітня фахівці Харківської обласної держлікарні ветеринарної медицини робитимуть тваринам щеплення проти сказу.
Про це повідомили у Харківській міськраді. Зокрема, профілактичні заходити проводитимуться в Немишлянському та Індустріальному районах за адресами:
– вул. Естонська – з 14:00 до 15:00 2 квітня;
– вул. Шарикова – з 14:00 до 15:00 4 квітня;
– вул. Болонська – з 14:00 до 15:00 9 квітня;
– вул. Луї Пастера – з 14:00 до 15:00 11 квітня;
– вул. Карпатська – з 14: 00 до 15:00 14 квітня;
– вул. Латвійська – з 14:00 до 15:00 16 квітня;
– вул. Єднання – з 14:00 до 15:00 17 квітня;
– вул. Плиткова – з 14:00 до 15:00 18 квітня;
– вул. Змагання – з 14:00 до 15:00 23 квітня.
У мерії відзначили: також для проведення вакцинації від сказу можна звертатися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини в Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 15:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 2 по 23 квітня фахівці Харківської обласної держлікарні ветеринарної медицини робитимуть тваринам щеплення проти сказу.".