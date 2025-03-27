Live
  • Чт 27.03.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.56
  • EUR 44.82

У Харкові робитимуть тваринам щеплення від сказу: де та коли

Суспільство 15:08   27.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові робитимуть тваринам щеплення від сказу: де та коли Фото: Харківська міськрада

З 2 по 23 квітня фахівці Харківської обласної держлікарні ветеринарної медицини робитимуть тваринам щеплення проти сказу.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Зокрема, профілактичні заходити проводитимуться в Немишлянському та Індустріальному районах за адресами:

– вул. Естонська  – з 14:00 до 15:00 2 квітня;

– вул. Шарикова – з 14:00 до 15:00 4 квітня;

– вул. Болонська – з 14:00 до 15:00 9 квітня;

– вул. Луї Пастера – з 14:00 до 15:00 11 квітня;

– вул. Карпатська – з 14: 00 до 15:00 14 квітня;

– вул. Латвійська – з 14:00 до 15:00 16 квітня;

– вул. Єднання – з 14:00 до 15:00 17 квітня;

– вул. Плиткова – з 14:00 до 15:00 18 квітня;

– вул. Змагання – з 14:00 до 15:00 23 квітня.

У мерії відзначили: також для проведення вакцинації від сказу можна звертатися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини в Харкові.

Читайте також: Карантин через сказ ввели на Харківщині: де виявили небезпеку

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн
Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн
27.03.2025, 14:14
«Щось мене переклинило»: на Харківщині – жорстоке вбивство пенсіонерки (відео)
«Щось мене переклинило»: на Харківщині – жорстоке вбивство пенсіонерки (відео)
27.03.2025, 16:02
У Харкові робитимуть тваринам щеплення від сказу: де та коли
У Харкові робитимуть тваринам щеплення від сказу: де та коли
27.03.2025, 15:08
ОВА: кілька тисяч харків’ян залишились без опалення через атаку БпЛА
ОВА: кілька тисяч харків’ян залишились без опалення через атаку БпЛА
27.03.2025, 13:00
“Щоб діти залишались у Харкові”: що пропонують школярам виші та ПТУ 📹
“Щоб діти залишались у Харкові”: що пропонують школярам виші та ПТУ 📹
27.03.2025, 14:23
Застрелив, бо «заважав ремонт»: чоловік на Харківщині отримав підозру
Застрелив, бо «заважав ремонт»: чоловік на Харківщині отримав підозру
27.03.2025, 13:38

Новини за темою:

10:15
Карантин через сказ ввели на Харківщині: де виявили небезпеку
14:24
Скажена кішка покусала господарку: де на Харківщині ввели карантин
11:32
Де в березні харків’яни зможуть провакцинувати улюбленців від сказу
10:20
Через скажену корову на Харківщині постраждали двоє людей
17:31
Скажений кіт покусав власників у Харківському районі – запроваджений карантин

Ви читали новину: «У Харкові робитимуть тваринам щеплення від сказу: де та коли»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 15:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 2 по 23 квітня фахівці Харківської обласної держлікарні ветеринарної медицини робитимуть тваринам щеплення проти сказу.".