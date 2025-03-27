У Харкові робитимуть тваринам щеплення від сказу: де та коли

З 2 по 23 квітня фахівці Харківської обласної держлікарні ветеринарної медицини робитимуть тваринам щеплення проти сказу.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Зокрема, профілактичні заходити проводитимуться в Немишлянському та Індустріальному районах за адресами:

– вул. Естонська – з 14:00 до 15:00 2 квітня;

– вул. Шарикова – з 14:00 до 15:00 4 квітня;

– вул. Болонська – з 14:00 до 15:00 9 квітня;

– вул. Луї Пастера – з 14:00 до 15:00 11 квітня;

– вул. Карпатська – з 14: 00 до 15:00 14 квітня;

– вул. Латвійська – з 14:00 до 15:00 16 квітня;

– вул. Єднання – з 14:00 до 15:00 17 квітня;

– вул. Плиткова – з 14:00 до 15:00 18 квітня;

– вул. Змагання – з 14:00 до 15:00 23 квітня.

У мерії відзначили: також для проведення вакцинації від сказу можна звертатися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини в Харкові.