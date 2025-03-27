Карантин через сказ ввели на Харківщині: де виявили небезпеку

Головне управління Держпродспоживслужби повідомило 26 березня, що карантин діє в громаді неподалік Харкова.

“Оголошено неблагополучний пункт щодо сказу та введено карантинні обмеження в с. Бутівка Чугуївського району з 20.03.2025 року. Визначено зону спостереження: м. Зміїв, с. Вирішальне та мисливські угіддя зазначених населених пунктів“, — проінформувала пресслужба ГУ Держпродспоживслужби.

Фахівці уточнили, що причиною карантинних обмежень став випадок сказу кота в Бутівці. Хазяйка кота повідомила, що той покусав її 15 березня, коли вона взяла тварину на руки.

“З її слів, кіт вживав їжу, пив воду, проявляв агресію до інших котів на подвір’ї. Того ж дня власниця помітила у тварини хитку ходу. За її словами, за тиждень до цього кіт повернувся додому з раною на голові. 17.03.2025 року кіт відмовився від води та корму, посилилася хитка хода, на оклики власниці не реагував, 18.03.2025 року тварина загинула”, – описали події епідеміологи.

Господиня одразу звернулася до місцевої дільниці ветмедицини в Змієві. Фахівці провели дослідження загиблої тварини на сказ. І цей діагноз підтвердився.

Наразі проводять епідемічне розслідування: з’ясовують, хто ще міг контактувати з котом, а отже – потребує щеплень. Місця, де знаходився хворий кіт, одяг та речі, які можуть бути забруднені його слиною, дезінфікують. Також мешканцям роз’яснюють нюанси небезпеки, що загрожує їм, і те, як вони мають діяти під час карантину.

“Карантинні обмеження щодо сказу можуть бути скасовані рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії через 60 днів з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ у с. Бутівка за умови виконання всіх заходів, передбачених комплексним планом та чинною Інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин”, — уточнили епідеміологи.

З початку 2025 року в Чугуївському районі зареєстрували вже два неблагополучні пункти на сказ тварин (захворіли дві кішки).