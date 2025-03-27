Live
  • Чт 27.03.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.56
  • EUR 44.82

Карантин через сказ ввели на Харківщині: де виявили небезпеку

Події 10:15   27.03.2025
Оксана Горун
Карантин через сказ ввели на Харківщині: де виявили небезпеку Фото: ГУ Держпродспоживслужба в Харківській області

Головне управління Держпродспоживслужби повідомило 26 березня, що карантин діє в громаді неподалік Харкова.

“Оголошено неблагополучний пункт щодо сказу та введено карантинні обмеження в с. Бутівка Чугуївського району з 20.03.2025 року. Визначено зону спостереження: м. Зміїв, с. Вирішальне та мисливські угіддя зазначених населених пунктів“, — проінформувала пресслужба ГУ Держпродспоживслужби.

Фахівці уточнили, що причиною карантинних обмежень став випадок сказу кота в Бутівці. Хазяйка кота повідомила, що той покусав її 15 березня, коли вона взяла тварину на руки.

“З її слів, кіт вживав їжу, пив воду, проявляв агресію до інших котів на подвір’ї. Того ж дня власниця помітила у тварини хитку ходу. За її словами, за тиждень до цього кіт повернувся додому з раною на голові. 17.03.2025 року кіт відмовився від води та корму, посилилася хитка хода, на оклики власниці не реагував, 18.03.2025 року тварина загинула”, – описали події епідеміологи.

Господиня одразу звернулася до місцевої дільниці ветмедицини в Змієві. Фахівці провели дослідження загиблої тварини на сказ. І цей діагноз підтвердився.

Наразі проводять епідемічне розслідування: з’ясовують, хто ще міг контактувати з котом, а отже – потребує щеплень. Місця, де знаходився хворий кіт, одяг та речі, які можуть бути забруднені його слиною, дезінфікують. Також мешканцям роз’яснюють нюанси небезпеки, що загрожує їм, і те, як вони мають діяти під час карантину.

Читайте також: Скажена кішка покусала господиню: де на Харківщині ввели карантин

“Карантинні обмеження щодо сказу можуть бути скасовані рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії через 60 днів з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ у с. Бутівка за умови виконання всіх заходів, передбачених комплексним планом та чинною Інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин”, — уточнили епідеміологи.

З початку 2025 року в Чугуївському районі зареєстрували вже два неблагополучні пункти на сказ тварин (захворіли дві кішки).

Автор: Оксана Горун
Популярно
Це зовсім не схоже на припинення вогню: Харків попередили про небезпеку
Це зовсім не схоже на припинення вогню: Харків попередили про небезпеку
27.03.2025, 10:31
«Жахлива ніч у Харкові». Терехов розповів, куди поцілили росіяни (відео)
«Жахлива ніч у Харкові». Терехов розповів, куди поцілили росіяни (відео)
26.03.2025, 23:23
Карантин через сказ ввели на Харківщині: де виявили небезпеку
Карантин через сказ ввели на Харківщині: де виявили небезпеку
27.03.2025, 10:15
У громаді, що постійно обстрілюється, під Харковом ремонтують дороги (фото)
У громаді, що постійно обстрілюється, під Харковом ремонтують дороги (фото)
27.03.2025, 09:42
Новини Харкова — головне 27 березня: наслідки нальоту БпЛА, обстріли області
Новини Харкова — головне 27 березня: наслідки нальоту БпЛА, обстріли області
27.03.2025, 11:02
Усі прильоти за ніч: Синєгубов підбив підсумки атаки БпЛА на Харків і область
Усі прильоти за ніч: Синєгубов підбив підсумки атаки БпЛА на Харків і область
27.03.2025, 08:25

Новини за темою:

14:24
Скажена кішка покусала господарку: де на Харківщині ввели карантин
11:32
Де в березні харків’яни зможуть провакцинувати улюбленців від сказу
10:20
Через скажену корову на Харківщині постраждали двоє людей
17:31
Скажений кіт покусав власників у Харківському районі – запроваджений карантин
14:35
Щеплення від сказу робитимуть тваринам у Харкові: де й коли

Ви читали новину: «Карантин через сказ ввели на Харківщині: де виявили небезпеку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 10:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління Держпродспоживслужби повідомило 26 березня, що карантин діє в громаді неподалік Харкова".