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Карантин из-за бешенства ввели на Харьковщине: где обнаружили опасность

Происшествия 10:15   27.03.2025
Оксана Горун
Карантин из-за бешенства ввели на Харьковщине: где обнаружили опасность Фото: ГУ ГУ Госпродпотребслужба в Харьковской области

Главное управление Госпродпотребслужбы сообщило 26 марта, что карантин действует в громаде неподалеку от Харькова.

«Объявлен неблагополучный пункт по бешенству и введены карантинные ограничения в с. Бутовка Чугуевского района с 20.03.2025 года; определена зона наблюдения: г. Змиев, пос. Выришальный и охотничьих угодьях указанных населенных пунктов», — проинформировала пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы.

Специалисты уточнили, что причиной карантинных ограничений стал случай бешенства кота в селе Бутовка. Хозяйка кота сообщила, что тот покусал ее 15 марта, когда она взяла животное на руки.

«По ее словам, кот употреблял пищу, пил воду, проявлял агрессию к другим котам во дворе. В тот же день владелица заметила у животного шаткую походку. По ее словам, за неделю до этого кот вернулся домой с раной на голове. 17.03.2025 кот отказался от воды и корма, усилилась шаткая походка, на восклицания владелицы не реагировал, 18.03.2025 животное погибло», — описали события эпидемиологи.

Хозяйка тут же обратилась в местный участок ветмедицины в Змиеве. Специалисты провели исследование погибшего животного на бешенство. И этот диагноз подтвердился.

Сейчас проводят эпидемическое расследование: выясняют, кто еще мог контактировать с котом, а значит — нуждается в прививках. Места, где находился больной кот, одежду и вещи, которые могут быть загрязнены его слюной, дезинфицируют. Также жителям разъясняют нюансы грозящей им опасности и то, как они должны действовать по время карантина.

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«Карантинные ограничения по бешенству могут быть отменены решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии через 60 дней со дня последнего случая заболевания животных бешенством в с. Бутовка при выполнении всех мероприятий, предусмотренных комплексным планом и действующей Инструкцией по профилактике и борьбе с бешенством животных», — уточнили эпидемиологи.

С начала 2025 года в Чугуевском районе зарегистрировали уже два неблагополучных пункта по бешенству животных (заболели две кошки).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 10:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление Госпродпотребслужбы сообщило 26 марта, что карантин действует в громаде неподалеку от Харькова".