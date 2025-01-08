На Харьковщине из глаза женщины достали паразита: что произошло

В поселке Донец Изюмского района зарегистрировали случай дирофиляриоза. Женщина 1978 года рождения обратилась в медучреждение с жалобами на ощущение инородного тела и покраснение на правом веке глаза.

«В этот же день было проведено оперативное вмешательство и удален гельминт, идентифицированный в паразитологической лаборатории учреждения, как Dirofilaria repens (3,5 см)», — сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Специалисты отмечают, что дирофиляриоз передается через укусы комаров. Во время укуса насекомого в организм человека попадают медленно растущие личинки паразита. Поэтому проявления болезни могут возникать в любой период года.

Чтобы не заболеть дирофиляриозом, необходимо следить за состоянием здоровья домашних животных, ограничивать прогулки четырехлапых в вечернее время в местах с большой численностью комаров и использовать средства от этих насекомых.

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