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На Харьковщине из глаза женщины достали паразита: что произошло

Общество 15:05   08.01.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине из глаза женщины достали паразита: что произошло

В поселке Донец Изюмского района зарегистрировали случай дирофиляриоза. Женщина 1978 года рождения обратилась в медучреждение с жалобами на ощущение инородного тела и покраснение на правом веке глаза.

«В этот же день было проведено оперативное вмешательство и удален гельминт, идентифицированный в паразитологической лаборатории учреждения, как Dirofilaria repens (3,5 см)», — сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Специалисты отмечают, что дирофиляриоз передается через укусы комаров. Во время укуса насекомого в организм человека попадают медленно растущие личинки паразита. Поэтому проявления болезни могут возникать в любой период года.

Чтобы не заболеть дирофиляриозом, необходимо следить за состоянием здоровья домашних животных, ограничивать прогулки четырехлапых в вечернее время в местах с большой численностью комаров и использовать средства от этих насекомых.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 15:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Донец Изюмского района зарегистрировали случай дирофиляриоза. Женщина 1978 года рождения обратилась в медучреждение с жалобами на ощущение инородного тела.".