На Харківщині з ока жінки дістали паразита: що сталося

У селищі Донець Ізюмського району зареєстрували випадок дирофіляріозу. Жінка 1978 року народження звернулася до медзакладу зі скаргами на відчуття стороннього тіла та почервоніння на правій повіці ока.

«В цей же день було проведено оперативне втручання й видалено гельмінта, якого ідентифіковано в паразитологічній лабораторії установи, як Dirofilaria repens (3,5 см)», – повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Фахівці наголошують, що дирофіляріоз передається через укуси комарів. Під час укусу комахи в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. Тому прояви хвороби можуть бути у будь-який період року.

Щоб не захворіти на дирофіляріоз, необхідно стежити за станом здоров’я домашніх тварин, обмежувати прогулянки чотирилапих у вечірній час у місцях з великою чисельністю комарів та використовувати засоби від цих комах.