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Захворюваність на грип та ГРВІ серед харків’ян різко впала у свята

Суспільство 19:30   07.01.2025
Олена Нагорна
Захворюваність на грип та ГРВІ серед харків’ян різко впала у свята

У новорічні свята у Харкові та області різко знизилася захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням Covid-19). З 30 грудня по 5 січня в регіоні захворіла 1871 людина.

Порівняно з позаминулим тижнем захворюваність знизилася на 20,6%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, інформують у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Усього було ушпиталено 98 людей, з них 44 дитини.

Протягом минулого тижня у регіоні зареєстрували 14 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три – у дітей віком до 17 років. Летальних випадків не було.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 19:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У новорічні свята у Харкові та області різко знизилася захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням Covid-19). З 30 грудня по 5 січня в регіоні захворіла 1871 людина.".