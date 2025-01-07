Захворюваність на грип та ГРВІ серед харків’ян різко впала у свята

У новорічні свята у Харкові та області різко знизилася захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням Covid-19). З 30 грудня по 5 січня в регіоні захворіла 1871 людина.

Порівняно з позаминулим тижнем захворюваність знизилася на 20,6%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, інформують у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Усього було ушпиталено 98 людей, з них 44 дитини.

Протягом минулого тижня у регіоні зареєстрували 14 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три – у дітей віком до 17 років. Летальних випадків не було.