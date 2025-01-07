Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди харьковчан резко упала в праздники

В новогодние праздники в Харькове и области резко снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом Covid-19). С 30 декабря по 5 января в регионе заболел 1871 человек.

В сравнении с позапрошлой прошлой неделей заболеваемость снизилась на 20,6%. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, информируют в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

Всего были госпитализированы 98 человек, из них 44 ребенка.

В течение прошлой недели в регионе зарегистрировали 14 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три — у детей до 17 лет. Летальных случаев не было.