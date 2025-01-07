Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди харьковчан резко упала в праздники
В новогодние праздники в Харькове и области резко снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом Covid-19). С 30 декабря по 5 января в регионе заболел 1871 человек.
В сравнении с позапрошлой прошлой неделей заболеваемость снизилась на 20,6%. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, информируют в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.
Всего были госпитализированы 98 человек, из них 44 ребенка.
В течение прошлой недели в регионе зарегистрировали 14 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три — у детей до 17 лет. Летальных случаев не было.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, заболеваемость, новости Харькова, ОРВИ;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 19:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В новогодние праздники в Харькове и области резко снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом Covid-19). С 30 декабря по 5 января в регионе заболел 1871 человек.".