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Паразита длиной 11 см достала из своего локтя жительница Харьковщины

Общество 15:53   12.03.2024
Виктория Яковенко
Паразита длиной 11 см достала из своего локтя жительница Харьковщины

В поселке Сахновщина Красноградского района зарегистрировали случай дирофиляриоза.

Местная жительница обратилась в медучреждение с жалобами на наличие в области правого локтевого сустава опухолевидного, безболезненного образования округлой формы диаметром 2-2,5 см., из которого самостоятельно удалила нематоду длиной 11,7 см. Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля» и профилактики болезней».

Специалисты отметили, что дирофиляриоз передается из-за укусов комаров. Во время укуса насекомого в организм человека попадают медленно растущие личинки паразита.

Чтобы не заболеть дирофиляриозом, необходимо использовать средства от комаров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 15:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Сахновщина Красноградского района зарегистрировали случай дирофиляриоза.".