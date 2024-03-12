Паразита длиной 11 см достала из своего локтя жительница Харьковщины

В поселке Сахновщина Красноградского района зарегистрировали случай дирофиляриоза.

Местная жительница обратилась в медучреждение с жалобами на наличие в области правого локтевого сустава опухолевидного, безболезненного образования округлой формы диаметром 2-2,5 см., из которого самостоятельно удалила нематоду длиной 11,7 см. Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля» и профилактики болезней».

Специалисты отметили, что дирофиляриоз передается из-за укусов комаров. Во время укуса насекомого в организм человека попадают медленно растущие личинки паразита.

Чтобы не заболеть дирофиляриозом, необходимо использовать средства от комаров.