Паразита завдовжки 11 см дістала зі свого ліктя жителька Харківщини
У селищі Сахновщина Красноградського району зареєстрували випадок дирофіляріозу.
Місцева мешканка звернулася до медзакладу зі скаргами на наявність в області правого ліктьового суглоба пухлиноподібного, безболісного утворення округлої форми діаметром 2-2,5 см., з якого самостійно видалила нематоду завдовжки 11,7 см. Про це повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».
Фахівці зазначили, що дирофіляріоз передається через укуси комарів. Під час укусу комахи в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть.
Щоб не захворіти на дирофіляріоз, необхідно використовувати засоби від комарів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дирофиляриоз, жительница, лабцентр, локоть, паразит, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 15:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Сахновщина Красноградського району зареєстрували випадок дирофіляріозу.".