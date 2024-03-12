Паразита завдовжки 11 см дістала зі свого ліктя жителька Харківщини

У селищі Сахновщина Красноградського району зареєстрували випадок дирофіляріозу.

Місцева мешканка звернулася до медзакладу зі скаргами на наявність в області правого ліктьового суглоба пухлиноподібного, безболісного утворення округлої форми діаметром 2-2,5 см., з якого самостійно видалила нематоду завдовжки 11,7 см. Про це повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Фахівці зазначили, що дирофіляріоз передається через укуси комарів. Під час укусу комахи в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть.

Щоб не захворіти на дирофіляріоз, необхідно використовувати засоби від комарів.