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Паразита завдовжки 11 см дістала зі свого ліктя жителька Харківщини

Суспільство 15:53   12.03.2024
Вікторія Яковенко
Паразита завдовжки 11 см дістала зі свого ліктя жителька Харківщини

У селищі Сахновщина Красноградського району зареєстрували випадок дирофіляріозу.

Місцева мешканка звернулася до медзакладу зі скаргами на наявність в області правого ліктьового суглоба пухлиноподібного, безболісного утворення округлої форми діаметром 2-2,5 см., з якого самостійно видалила нематоду завдовжки 11,7 см. Про це повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Фахівці зазначили, що дирофіляріоз передається через укуси комарів. Під час укусу комахи в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть.

Щоб не захворіти на дирофіляріоз, необхідно використовувати засоби від комарів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 15:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Сахновщина Красноградського району зареєстрували випадок дирофіляріозу.".