Паразити та перевищення за цинком: у Харкові й області перевірили ґрунти

Фахівці протягом 2024 року досліджували хімічний склад ґрунтів у Харкові та області. Перевірка встановила, що у 27 (майже 8%) із 344 проб концентрація окремих речовин перевищувала гранично допустиму.

У Харкові, інформують в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб, дослідили 131 пробу ґрунту, у 18 гранично допустимі концентрації були перевищені. Зокрема, у 5 із 29 проб, відібраних на дитячих майданчиках, виявили перевищення за цинком майже вдвічі. Таке ж перевищення за цинком було в одній із 43 проб ґрунту з місць масового відпочинку.

На території житлової забудови на Харківщині дослідили 120 проб ґрунту, з них 13 не відповідали нормативам. Були виявлені перевищення за цинком – в 1,9 раза, кадмієм – в 1,2-1,3 раза, нікелем – в 1,3-4,6 раза, свинцем – у 2,3-7,6 раза, міддю – у 5,8 раза, хромом – до 60 разів. Відхилення від нормативів виявили на території Ізюмського району (Барвінківська, Балаклійська, Ізюмська та Борівська громади) та у Харкові.

На територіях оздоровчого та рекреаційного призначення у регіоні відібрали 55 проб ґрунту. Нормативам не відповідала одна – це також перевищення за цинком в 1,9 раза в Харківській міській громаді.

Окремо ґрунти перевіряли на наявність паразитів. Їх виявили у 15 із 251 проби – в Ізюмській, Лозівській та Сахновщинській громадах.

“Особливістю забруднювачів ґрунту є їхня здатність зберігатись тривалий час та мігрувати в інші об’єкти довкілля, зокрема у водоносні горизонти. Пам’ятаймо, що забруднення довкілля, в тому числі ґрунту, відбувається в результаті життєдіяльності людей, а значить кожного з нас, хоча і в різній мірі. Тож, як не банально це звучить, бережімо свою землю, своє здоров’я та здоров’я нащадків”, – закликали в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб.