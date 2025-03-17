Востаннє настільки тепло було 36 років тому: у Харкові черговий рекорд
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що у місті знову зафіксували температурний рекорд.
16 березня температура повітря у місті була +13,6°С. І такі показники знову стали рекордними для Харкова. Попередній максимум зафіксували 36 років тому – у 1989 році стовпчики термометра піднялися до +11,0°С.
За даними синоптиків, таким чином у місті фіксують температурний рекорд уже п’ятий день поспіль.
Нагадаємо, у Харкові 8 березня зафіксували температурний рекорд. Повітря прогрілося до +18,6 градуса. Попередній максимум фіксували у 2020 році, він становив +17,1 градуса. Ще один температурний рекорд фіксували 12 березня. Як уточнили синоптики, стовпчик термометра показав +17,5°С. Також температурний рекорд встановили 13 числа. Вже 14 березня Харків знову порадував теплою погодою – стовпчики термометра показали +19,3 градуса. Наступного дня у місті зафіксували чергову рекордну температуру для 15 березня – температура повітря прогрілася до +17,3°С.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 10:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що у місті знову зафіксували температурний рекорд. ".