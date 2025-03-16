Четвертий день поспіль Харків встановлює температурний рекорд
Про те, що у місті встановили черговий рекорд, повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, черговий рекорд зафіксували 15 березня. Так, у Харкові знову була найвища температура для цього дня – стовпчик термометра показав +17,3°С.
Таким чином Харків чотири дні поспіль встановлював температурний рекорд.
Раніше найтепліша погода у цей день була у 2014 році. Тоді повітря прогрілося до +16,0°С.
Нагадаємо, у Харкові 8 березня зафіксували температурний рекорд. Повітря прогрілося до +18,6 градуса. Попередній максимум фіксували у 2020 році, він становив +17,1 градуса. Ще один температурний рекорд фіксували 12 березня. Як уточнили синоптики, стовпчик термометра показав +17,5°С. Також температурний рекорд встановили 13 числа. Вже 15 березня Харків знову порадував теплою погодою – стовпчики термометра показали +19,3 градуса. Однак вже наступного тижня в Україну «завітає» похолодання, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. За її даними, холодати почне в понеділок, 17-го березня.
Читайте також: Буде дощ: прогноз погоди на 16 березня у Харкові та області
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Суспільство, Харків; Теги: погода, температурный рекорд, тепло, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Четвертий день поспіль Харків встановлює температурний рекорд»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 10:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у місті встановили черговий рекорд, повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. ".