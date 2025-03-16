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Четвертий день поспіль Харків встановлює температурний рекорд

Погода 10:25   16.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четвертий день поспіль Харків встановлює температурний рекорд

Про те, що у місті встановили черговий рекорд, повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. 

За даними синоптиків, черговий рекорд зафіксували 15 березня. Так, у Харкові знову була найвища температура для цього дня – стовпчик термометра показав +17,3°С.

Таким чином Харків чотири дні поспіль встановлював температурний рекорд.

Раніше найтепліша погода у цей день була у 2014 році. Тоді повітря прогрілося до +16,0°С.

Нагадаємо, у Харкові 8 березня зафіксували температурний рекорд. Повітря прогрілося до +18,6 градуса. Попередній максимум фіксували у 2020 році, він становив +17,1 градуса. Ще один температурний рекорд фіксували 12 березня. Як уточнили синоптики, стовпчик термометра показав +17,5°С. Також температурний рекорд встановили 13 числа. Вже 15 березня Харків знову порадував теплою погодою – стовпчики термометра показали +19,3 градуса. Однак вже наступного тижня в Україну «завітає» похолодання, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. За її даними, холодати почне в понеділок, 17-го березня.

Читайте також: Буде дощ: прогноз погоди на 16 березня у Харкові та області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 10:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у місті встановили черговий рекорд, повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. ".