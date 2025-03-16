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Четвертый день подряд Харьков устанавливает температурный рекорд

Общество 10:25   16.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Четвертый день подряд Харьков устанавливает температурный рекорд

О том, что в городе установили очередной рекорд, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии. 

По данным синоптиков, очередной рекорд зафиксировали 15 марта. Так в Харькове вновь была самая высокая температура для этого дня – столбик термометра показал +17,3°С.

Таким образом, Харьков четыре дня подряд устанавливал температурный рекорд.

Ранее самая теплая погода в этот день была в 2014 году. Тогда воздух прогрелся до +16,0°С.

Напомним, в Харькове 8 марта зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18,6 градуса. Предыдущий максимум фиксировали в 2020 году, он составлял +17,1 градуса. Еще один температурный рекорд фиксировали 12 марта. Как уточнили синоптики, столбики термометра показали +17,5°С. Также температурный рекорд установили 13 числа. Уже 15 марта Харьков вновь порадовал теплой погодой – столбики термометра показали +19,3 градуса. Однако уже на следующей неделе Украину «посетит» похолодание, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. По ее данным, холодать начнет в понедельник, 17 марта.

Читайте также: Будет дождь: прогноз погоды на 16 марта в Харькове и области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 10:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в городе установили очередной рекорд, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии. ".