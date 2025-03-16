Четвертый день подряд Харьков устанавливает температурный рекорд
О том, что в городе установили очередной рекорд, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, очередной рекорд зафиксировали 15 марта. Так в Харькове вновь была самая высокая температура для этого дня – столбик термометра показал +17,3°С.
Таким образом, Харьков четыре дня подряд устанавливал температурный рекорд.
Ранее самая теплая погода в этот день была в 2014 году. Тогда воздух прогрелся до +16,0°С.
Напомним, в Харькове 8 марта зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18,6 градуса. Предыдущий максимум фиксировали в 2020 году, он составлял +17,1 градуса. Еще один температурный рекорд фиксировали 12 марта. Как уточнили синоптики, столбики термометра показали +17,5°С. Также температурный рекорд установили 13 числа. Уже 15 марта Харьков вновь порадовал теплой погодой – столбики термометра показали +19,3 градуса. Однако уже на следующей неделе Украину «посетит» похолодание, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. По ее данным, холодать начнет в понедельник, 17 марта.
Читайте также: Будет дождь: прогноз погоды на 16 марта в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Общество, Погода, Харьков; Теги: погода, температурный рекорд, тепло, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Четвертый день подряд Харьков устанавливает температурный рекорд»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 10:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в городе установили очередной рекорд, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии. ".