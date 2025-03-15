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Будет дождь: прогноз погоды на 16 марта в Харькове и области

Погода 20:15   15.03.2025
Виктория Яковенко
Будет дождь: прогноз погоды на 16 марта в Харькове и области Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 16 марта, в Харькове и области будет облачная погода. Также синоптики прогнозируют дождь.

В Харькове в течение суток термометры будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 4 до 9 градусов тепла, дневная от 6 до 11 тепла, на юго-востоке прогнозируют до +17.

Ветер северо-западный – 5-10 м/с.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 20:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 16 марта, в Харькове и области будет облачная погода. Также синоптики прогнозируют дождь.".