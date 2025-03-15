Буде дощ: прогноз погоди на 16 березня у Харкові та області

У неділю, 16 березня, у Харкові та області буде хмарна погода. Також синоптики прогнозують дощ.

У Харкові впродовж доби термометри показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 4 до 9 градусів тепла, денна – від 6 до 11 тепла, на південному сході прогнозують до +17.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.