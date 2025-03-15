Буде дощ: прогноз погоди на 16 березня у Харкові та області
Фото: Василь Голосний
У неділю, 16 березня, у Харкові та області буде хмарна погода. Також синоптики прогнозують дощ.
У Харкові впродовж доби термометри показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме від 4 до 9 градусів тепла, денна – від 6 до 11 тепла, на південному сході прогнозують до +17.
Вітер північно-західний – 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 20:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 16 березня, у Харкові та області буде хмарна погода. Також синоптики прогнозують дощ.".