Япония в Харькове: расцвели сакуры в Центральном парке

В Харькове продолжают расцветать экзотические растения, посаженные в разные годы: сакуры присоединились к магнолиям.

Фото цветущих сакур опубликовала пресс-служба Центрального парка Харькова.

Ранее сакуры расцвели на Аэрокосмическом проспекте. Это особенная аллея — ее высадил весной 2022 года, под обстрелами, местный житель.

Процесс цветения в городе резко ускорился вместе с потеплением. В последние дни тепло бьет рекорды. Так, в воскресенье было +25,3 градуса.

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