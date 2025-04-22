Япония в Харькове: расцвели сакуры в Центральном парке
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
В Харькове продолжают расцветать экзотические растения, посаженные в разные годы: сакуры присоединились к магнолиям.
Фото цветущих сакур опубликовала пресс-служба Центрального парка Харькова.
Ранее сакуры расцвели на Аэрокосмическом проспекте. Это особенная аллея — ее высадил весной 2022 года, под обстрелами, местный житель.
Процесс цветения в городе резко ускорился вместе с потеплением. В последние дни тепло бьет рекорды. Так, в воскресенье было +25,3 градуса.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, сакуры, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают расцветать экзотические растения, посаженные в разные годы: сакуры присоединились к магнолиям".