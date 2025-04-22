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Япония в Харькове: расцвели сакуры в Центральном парке

Общество 09:55   22.04.2025
Оксана Горун
Япония в Харькове: расцвели сакуры в Центральном парке Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

В Харькове продолжают расцветать экзотические растения, посаженные в разные годы: сакуры присоединились к магнолиям.

Фото цветущих сакур опубликовала пресс-служба Центрального парка Харькова.

сакуры цветут в Центральном парке Харькова 3
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
сакуры цветут в Центральном парке Харькова
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
сакуры цветут в Центральном парке Харькова 2
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

Ранее сакуры расцвели на Аэрокосмическом проспекте. Это особенная аллея — ее высадил весной 2022 года, под обстрелами, местный житель.

Процесс цветения в городе резко ускорился вместе с потеплением. В последние дни тепло бьет рекорды. Так, в воскресенье было +25,3 градуса.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 09:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают расцветать экзотические растения, посаженные в разные годы: сакуры присоединились к магнолиям".