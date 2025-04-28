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Что натворил ураган в Харькове, показали коммунальщики (фото)

Общество 12:08   28.04.2025
Виктория Яковенко
Что натворил ураган в Харькове, показали коммунальщики (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Выходными в Харькове прошел ураган. О его последствиях сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

По данным коммунальщиков, во всех районах города сообщали о поваленных деревьях и поломанных ветках.

«Речь идет не только о гнилых деревьях, но и о здоровых, сильных растениях, которые не выдержали урагана. Аварийные бригады Харьковзеленстроя все выходные ликвидировали последствия непогоды. Убрали 17 сломанных деревьев и больших веток», — говорится в сообщении.

Для устранения последствий непогоды специалисты задействовали вышки, тракторы и автокран.

ураган в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ураган в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ураган в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ураган в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ураган в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждали о метеорологических явлениях в Харьковской области 27 апреля. В частности, ожидали порывы ветра 15 – 20 м/с.

Кроме этого, синоптики еще на прошлой неделе, во время необычной для апреля жары, предупреждал, что в регион идут морозы. По прогнозу, морозно по ночам будет до 29 апреля.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выходными в Харькове прошел ураган. О его последствиях сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».".