Что натворил ураган в Харькове, показали коммунальщики (фото)
Выходными в Харькове прошел ураган. О его последствиях сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
По данным коммунальщиков, во всех районах города сообщали о поваленных деревьях и поломанных ветках.
«Речь идет не только о гнилых деревьях, но и о здоровых, сильных растениях, которые не выдержали урагана. Аварийные бригады Харьковзеленстроя все выходные ликвидировали последствия непогоды. Убрали 17 сломанных деревьев и больших веток», — говорится в сообщении.
Для устранения последствий непогоды специалисты задействовали вышки, тракторы и автокран.
Напомним, в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждали о метеорологических явлениях в Харьковской области 27 апреля. В частности, ожидали порывы ветра 15 – 20 м/с.
Кроме этого, синоптики еще на прошлой неделе, во время необычной для апреля жары, предупреждал, что в регион идут морозы. По прогнозу, морозно по ночам будет до 29 апреля.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, коммунальщики, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой", ураган;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выходными в Харькове прошел ураган. О его последствиях сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».".