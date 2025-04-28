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Заморозки на Харьковщине: было 4-6 градусов мороза, как пережили цветы (видео)

Погода 08:08   28.04.2025
Оксана Горун
Заморозки на Харьковщине: было 4-6 градусов мороза, как пережили цветы (видео)

Мэр Лозовой на Харьковщине Сергей Зеленский утром 28 апреля рассказал о морозах в городе и показал состояние своих растений.

«Относительно заморозков. В районе нашей громады где-то до -4°, а город – -2° – -3°.  Хотя я не думаю, что здесь будут какие-то катаклизмы. Хотя по поверхности почвы заморозок больше, там до -6° был. Поверхность, как я сказал, достигала 4° мороза. Мороз держался недолго, в шесть утра, уже была нулевая температура», — сообщил Зеленский.

Он показал примерзшие древовидные пионы в своем дворе, отметив, что основные листья в нормальном состоянии. А также тюльпаны, на состоянии которых катаклизм в целом не сказался.

«Тюльпаны, разумеется, до минус пяти выдерживают разово», — отметил мэр Лозовой.

Напомним, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии еще на прошлой неделе, во время необычной для апреля жары, предупреждал, что в регион идут морозы. По прогнозу, морозно по ночам будет до 29 апреля.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 08:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой на Харьковщине Сергей Зеленский утром 28 апреля рассказал о морозах в городе и показал состояние своих растений".