Шестой температурный рекорд подряд зафиксировали в Харькове
Аномальный апрель в Харькове установил очередной рекорд жары, который превышает предыдущий на два градуса.
«В Харькове шестой день подряд фиксируются температурные рекорды. 25 апреля был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня — +27,4°С. Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 2019 году и составлял +25,4°С», — сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Весенняя жара в Харькове бьет температурные рекорды в течение всей недели. Начиная с воскресенья, ежедневно региональный центр по гидрометеорологии фиксировал самую высокую температуру воздуха за все время наблюдений. Не исключением стал четверг, 24 апреля, когда столбики термометров достигли отметки более 27 градусов тепла. Раньше максимумом в этот день были +24,3 градуса. На фоне такой погоды в Харькове спонтанно начался пляжный сезон. Отдыхающих заметили на всех популярных водоемах города и у источника в Саржином Яру.
Читайте также: «Готовиться нужно и к жаре» — Терехов о погоде в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: жара, новости Харькова, погода, температурный рекорд, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Шестой температурный рекорд подряд зафиксировали в Харькове»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 09:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аномальный апрель в Харькове установил очередной рекорд жары, который превышает предыдущий на два градуса".