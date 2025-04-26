Шестой температурный рекорд подряд зафиксировали в Харькове

Аномальный апрель в Харькове установил очередной рекорд жары, который превышает предыдущий на два градуса.

«В Харькове шестой день подряд фиксируются температурные рекорды. 25 апреля был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня — +27,4°С. Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 2019 году и составлял +25,4°С», — сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Весенняя жара в Харькове бьет температурные рекорды в течение всей недели. Начиная с воскресенья, ежедневно региональный центр по гидрометеорологии фиксировал самую высокую температуру воздуха за все время наблюдений. Не исключением стал четверг, 24 апреля, когда столбики термометров достигли отметки более 27 градусов тепла. Раньше максимумом в этот день были +24,3 градуса. На фоне такой погоды в Харькове спонтанно начался пляжный сезон. Отдыхающих заметили на всех популярных водоемах города и у источника в Саржином Яру.