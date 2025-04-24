Предупреждение о стихийных погодных явлениях на Харьковщине: что прогнозируют
Фото: Василий Голосный
В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области с 27 по 29 апреля.
«Ночью 27 – 29 апреля по области ожидаются заморозки 0 – 5°. II уровень опасности, оранжевый», — говорится в сообщении.
Однако пока, что в Харькове по-летнему тепло. В частности, еще вчера, 23 апреля, температура установила очередной рекорд. Столбики термометров поднялись до отметки +27,6 градуса.
«Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1964 году и составлял +23,8°С», — отметили синоптики.
Читайте также: В Харькове снова было рекордно тепло: когда ждать похолодания
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: заморозки, новости Харькова, погода, синоптики, тепло;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Предупреждение о стихийных погодных явлениях на Харьковщине: что прогнозируют»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области с 27 по 29 апреля.".