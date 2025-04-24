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Предупреждение о стихийных погодных явлениях на Харьковщине: что прогнозируют

Погода 14:46   24.04.2025
Виктория Яковенко
Предупреждение о стихийных погодных явлениях на Харьковщине: что прогнозируют Фото: Василий Голосный

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области с 27 по 29 апреля.

«Ночью 27 – 29 апреля по области ожидаются заморозки 0 – 5°. II уровень опасности, оранжевый», — говорится в сообщении.

Однако пока, что в Харькове по-летнему тепло. В частности, еще вчера, 23 апреля, температура установила очередной рекорд. Столбики термометров поднялись до отметки +27,6 градуса.

«Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1964 году и составлял +23,8°С», — отметили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области с 27 по 29 апреля.".