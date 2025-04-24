Предупреждение о стихийных погодных явлениях на Харьковщине: что прогнозируют

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области с 27 по 29 апреля.

«Ночью 27 – 29 апреля по области ожидаются заморозки 0 – 5°. II уровень опасности, оранжевый», — говорится в сообщении.

Однако пока, что в Харькове по-летнему тепло. В частности, еще вчера, 23 апреля, температура установила очередной рекорд. Столбики термометров поднялись до отметки +27,6 градуса.

«Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1964 году и составлял +23,8°С», — отметили синоптики.