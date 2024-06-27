На Безлюдовке запретили купаться: проводят рейды
Руководство Безлюдовской громады сообщило, что популярные у харьковчан пляжи закрыты, купаться на них запрещено.
«Запрещается использование водных объектов Безлюдовской поселковой территориальной громады Харьковского района Харьковской области на протяжении летнего периода 2024 года для купания, массового отдыха населения на водных объектах в связи с возможным наличием взрывоопасных предметов», — сказано в документе, опубликованном на сайте громады.
Объявления с этим текстом расклеили в зонах отдыха на местных пляжах.
Чтобы привлечь внимание отдыхающих к решениям местной и Региональной комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области, на пляжах провели рейды с участием полиции.
«26 июня сотрудниками поселкового совета и офицерами громады организована массово-разъяснительная работа с населением громады по выполнению протокольных решений комиссий», — сообщили на сайте громады.
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Там отметили, что в местах отдыха размещают запрещающие знаки.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководство Безлюдовской громады сообщило, что популярные у харьковчан пляжи закрыты, купаться на них запрещено".