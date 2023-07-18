У Харкові знайшли ще один небезпечний пляж: у воді виявили сальмонелу

У Харкові виявили сальмонелу у межах зони купання Петренківського водоймища.

Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За даними фахівців, це свідчить про наявність збудника сальмонельозу у воді.

Загалом під наглядом фахівців на території Харкова – 13 місць відпочинку.

«Залишаються актуальними рекомендації щодо обмеження використання водойм для купання в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського водоймища, Основ’янського озера у місті Харків та на річці Берестова в місті Красноград», – наголосили фахівці.

З переліком пляжів, які є небезпечними для купання, можна ознайомитися за посиланням.