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У Харкові знайшли ще один небезпечний пляж: у воді виявили сальмонелу

Суспільство 11:16   18.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові знайшли ще один небезпечний пляж: у воді виявили сальмонелу

У Харкові виявили сальмонелу у межах зони купання Петренківського водоймища.

Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За даними фахівців, це свідчить про наявність збудника сальмонельозу у воді.

Загалом під наглядом фахівців на території Харкова – 13 місць відпочинку.

«Залишаються актуальними рекомендації щодо обмеження використання водойм для купання в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського водоймища, Основ’янського озера у місті Харків та на річці Берестова в місті Красноград», – наголосили фахівці.

З переліком пляжів, які є небезпечними для купання, можна ознайомитися за посиланням.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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