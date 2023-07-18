У Харкові знайшли ще один небезпечний пляж: у воді виявили сальмонелу
У Харкові виявили сальмонелу у межах зони купання Петренківського водоймища.
Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За даними фахівців, це свідчить про наявність збудника сальмонельозу у воді.
Загалом під наглядом фахівців на території Харкова – 13 місць відпочинку.
«Залишаються актуальними рекомендації щодо обмеження використання водойм для купання в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського водоймища, Основ’янського озера у місті Харків та на річці Берестова в місті Красноград», – наголосили фахівці.
З переліком пляжів, які є небезпечними для купання, можна ознайомитися за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 11:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові виявили сальмонелу у межах зони купання Петренківського водоймища.".