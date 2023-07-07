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Працюють без дотримання саннорм: у Безлюдівці підготували тільки один пляж

Суспільство 16:54   07.07.2023
Олена Нагорна
Працюють без дотримання саннорм: у Безлюдівці підготували тільки один пляж

У селищі Безлюдівка Харківської області зі всіх пляжів, які планували підготувати до купального сезону цього літа, відповідає санітарним вимогам лише один. Таких висновків дійшла місцева комісія з питань ТЕБ ​​та НС від 5 липня.

Лише ФОП Звягіна В.О. («Кособіч») вжила заходів щодо дотримання вимог санітарного законодавства. Інші суб’єкти господарювання функціонують без їхнього дотримання, повідомляє облуправління Держпродспоживслужби.

Безлюдівській селищній раді запропонували вирішити це питання, а поки суб’єкти господарювання не виконали вимоги – встановити інформаційні таблички про те, що на цих пляжах купатися не рекомендується.

Нагадаємо, 4 травня на місцевій комісії з питань ТЕБ ​​та НС ухвалили рішення, що до купального сезону у Безлюдівці підготують чотири пляжі:

– “Білий пляж” (перехрестя вулиць Харківської та Чайковського, водосховище “Нагорівське”);
– пляж “Небо” (вулиця Нагірна, 57, водосховище “Нагорівське”);
– аквапарк “Олександра” (вулиця Чайковського, 210Д, водосховище “Підборівське”);
– пляж “Агат” (вулиця Миру, 187, водосховище “Нагорівське”).

За результатами перевірки 30 травня жоден із них не відповідав санітарним вимогам. Повідомлялося, що керівники не організували на пляжах медпункти (як альтернатива — договір із закладом охорони здоров’я, розташованим поблизу), не надали договорів на вивезення сміття та протоколів лабораторних досліджень води з водойм.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 16:54;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Безлюдівка Харківської області зі всіх пляжів, які планували підготувати до купального сезону цього літа, відповідає санітарним вимогам лише один. Таких висновків дійшла місцева комісія з питань ТЕБ ​​та НС від 5 липня.".