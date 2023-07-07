Працюють без дотримання саннорм: у Безлюдівці підготували тільки один пляж

У селищі Безлюдівка Харківської області зі всіх пляжів, які планували підготувати до купального сезону цього літа, відповідає санітарним вимогам лише один. Таких висновків дійшла місцева комісія з питань ТЕБ ​​та НС від 5 липня.

Лише ФОП Звягіна В.О. («Кособіч») вжила заходів щодо дотримання вимог санітарного законодавства. Інші суб’єкти господарювання функціонують без їхнього дотримання, повідомляє облуправління Держпродспоживслужби.

Безлюдівській селищній раді запропонували вирішити це питання, а поки суб’єкти господарювання не виконали вимоги – встановити інформаційні таблички про те, що на цих пляжах купатися не рекомендується.

Нагадаємо, 4 травня на місцевій комісії з питань ТЕБ ​​та НС ухвалили рішення, що до купального сезону у Безлюдівці підготують чотири пляжі:

– “Білий пляж” (перехрестя вулиць Харківської та Чайковського, водосховище “Нагорівське”);

– пляж “Небо” (вулиця Нагірна, 57, водосховище “Нагорівське”);

– аквапарк “Олександра” (вулиця Чайковського, 210Д, водосховище “Підборівське”);

– пляж “Агат” (вулиця Миру, 187, водосховище “Нагорівське”).

За результатами перевірки 30 травня жоден із них не відповідав санітарним вимогам. Повідомлялося, що керівники не організували на пляжах медпункти (як альтернатива — договір із закладом охорони здоров’я, розташованим поблизу), не надали договорів на вивезення сміття та протоколів лабораторних досліджень води з водойм.