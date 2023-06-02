Купальний сезон у Безлюдівці під загрозою зриву: відкривати пляжі не дозволили
Чотири пляжі у селищі Безлюдівка Харківської області, які планували підготувати до купального сезону цього літа, за результатами перевірки 30 травня не відповідали санітарним вимогам, тому не отримали дозволів на офіційне відкриття, повідомляють в облуправлінні Держпродспоживслужби.
Такого висновку дійшла комісія, яка відвідала місця відпочинку. До її складу увійшли представники селищної ради, обласного центру контролю та профілактики хвороб, районних управлінь ДСНС та Держпродспоживслужби.
У перевіряльників виникли претензії через недотримання санітарного законодавства. Так, керівники не організували на пляжах медпункти (як альтернатива – договір із закладом охорони здоров’я, розташованим поблизу), не надали угод на вивезення сміття та протоколів лабораторних досліджень води з водойм.
Фото: ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області
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“Суб’єктам господарювання було запропоновано вжити вичерпних заходів з дотримання вимог чинного законодавства для отримання офіційного дозволу на відкриття“, – пише Держпродспоживслужба.
Нагадаємо, 4 травня на місцевій комісії з питань ТЕБ та НС ухвалили рішення, що до купального сезону у Безлюдівці підготують чотири пляжі:
– “Білий пляж” (перехрестя вулиць Харківської та Чайковського, водосховище “Нагорівське”);
– пляж “Небо” (вулиця Нагірна, 57, водосховище “Нагорівське”);
– аквапарк “Олександра” (вулиця Чайковського, 210Д, водосховище “Підборівське”);
– пляж “Агат” (вулиця Миру, 187, водосховище “Нагорівське”).
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 23:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири пляжі у селищі Безлюдівка Харківської області, які планували підготувати до купального сезону цього літа, за результатами перевірки 30 травня не відповідали санітарним вимогам, тому не отримали дозволів на офіційне відкриття, повідомляють в облуправлінні Держпродспоживслужби.".