Купальний сезон у Безлюдівці під загрозою зриву: відкривати пляжі не дозволили

Чотири пляжі у селищі Безлюдівка Харківської області, які планували підготувати до купального сезону цього літа, за результатами перевірки 30 травня не відповідали санітарним вимогам, тому не отримали дозволів на офіційне відкриття, повідомляють в облуправлінні Держпродспоживслужби.

Такого висновку дійшла комісія, яка відвідала місця відпочинку. До її складу увійшли представники селищної ради, обласного центру контролю та профілактики хвороб, районних управлінь ДСНС та Держпродспоживслужби.

У перевіряльників виникли претензії через недотримання санітарного законодавства. Так, керівники не організували на пляжах медпункти (як альтернатива – договір із закладом охорони здоров’я, розташованим поблизу), не надали угод на вивезення сміття та протоколів лабораторних досліджень води з водойм.



Фото: ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області

“Суб’єктам господарювання було запропоновано вжити вичерпних заходів з дотримання вимог чинного законодавства для отримання офіційного дозволу на відкриття“, – пише Держпродспоживслужба.

Нагадаємо, 4 травня на місцевій комісії з питань ТЕБ ​​та НС ухвалили рішення, що до купального сезону у Безлюдівці підготують чотири пляжі:

– “Білий пляж” (перехрестя вулиць Харківської та Чайковського, водосховище “Нагорівське”);

– пляж “Небо” (вулиця Нагірна, 57, водосховище “Нагорівське”);

– аквапарк “Олександра” (вулиця Чайковського, 210Д, водосховище “Підборівське”);

– пляж “Агат” (вулиця Миру, 187, водосховище “Нагорівське”).