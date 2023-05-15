У Харківській області працюватимуть 7 пляжів: де можна купатися – ДСНС

У Харківській області станом на 15 травня вже ухвалене рішення про відкриття 7 пляжів.

Про це повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

У ДСНС додали, деякі територіальні громади вже визначили місця для відпочинку: Безлюдівська селищна рада – 4 пляжі, Пісочинська селищна рада – 1 пляж, Краснокутська селищна рада – 1 пляж і Зміївська міська рада – 1 пляж.

«Буде проведено обстеження території прилеглої до пляжів. Буде також проведено обстеження підводної частини пляжів. Будуть рятувальники чергувати, буде медичний персонал, будуть засоби для надання допомоги, для рятування на воді», – розповів Колосовський.

Місцева влада Харкова ще розглядає питання відкриття пляжів, додали у ДСНС.

Раніше начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв розповів МГ “Об’єктив”, що питання роботи пляжів у Харківській області розглядатимуть окремо по кожній із зон відпочинку.

У Чугуєві заявили, що купатися в місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. У Солоницівській громаді також було ухвалено рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі. Водночас у Зміївській громаді повідомили, що комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа. А в селищі Безлюдівка – одному із найпопулярніших серед харків’ян місць літнього відпочинку, затвердили перелік пляжів, які підготують до купального сезону.

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