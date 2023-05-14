Розмінувати пляжі в курортній громаді Харківщини найближчим часом не будуть
У популярній у туристів та любителів походів на байдарках Балаклійській громаді заборонили купатися.
“У зв’язку зі збройною агресією РФ на території міської територіальної громади проходили активні бойові дії, значна частина населених пунктів, прибережних зон водних об’єктів зазнали обстрілів та мінування. На сьогодні проводяться першочергові заходи з розмінування деокупованих територій та інфраструктурних об’єктів життєзабезпечення міської територіальної громади. Розмінування прибережних зон водних об’єктів та традиційних місць масового відпочинку людей на них найближчим часом не планується“, – зазначили у протоколі комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Балаклійської міської військової адміністрації.
Документ опубліковано на сайті Балаклійської мерії.
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Місця масового відпочинку людей на водних об’єктах вирішили не визначати до закінчення розмінування та обстеження прибережних зон саперними підрозділами з оформленням відповідних актів. Наразі на пляжах встановлять покажчики про заборону купання.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 20:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У популярній у туристів та любителів походів на байдарках Балаклійській громаді заборонили купатися".