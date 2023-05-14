Разминировать пляжи в курортной громаде Харьковщины в ближайшее время не будут

В популярной у туристов и любителей походов на байдарках Балаклейской громаде запретили купаться.

«В связи с вооруженной агрессией РФ на территории городской территориальной громады проходили активные боевые действия, значительная часть населенных пунктов, прибрежных зон водных объектов подверглись обстрелам и минированию. На сегодняшний день проводятся первоочередные мероприятия по разминированию деоккупированных территорий и инфраструктурных объектов жизнеобеспечения городской территориальной громады. Разминирование прибрежных зон водных объектов и традиционных мест массового отдыха людей на них в ближайшее время не планируется», — отметили в протоколе комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Балаклейской городской военной администрации.

Документ опубликован на сайте Балаклейской мэрии.

Места массового отдыха людей на водных объектах решили не определять до окончания разминирования и обследования прибрежных зон саперными подразделениями с оформлением соответствующих актов. Пока что на пляжах установят указатели о запрете купания.