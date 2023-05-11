В городе под Харьковом решили не открывать пляжи из-за опасности
В городе Мерефа Харьковской области этим летом не будут открывать места массового отдыха на воде. Причина — угроза жизни и здоровью людей во время военного положения.
Такое решение приняли на внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Мерефянского горсовета, передает ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
На пляжах установят таблички об опасности купания.
Ранее в Чугуеве заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники. В Солоницевской громаде также было принято решение о запрете посещать местные пляжи. В то же время, в Змиевской громаде ранее сообщили, что коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа. В поселке Безлюдовка подготовят к лету четыре пляжа.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 20:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Мерефа Харьковской области этим летом не будут открывать места массового отдыха на воде. Причина — угроза жизни и здоровью людей во время военного положения.".