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В городе под Харьковом решили не открывать пляжи из-за опасности

Общество 20:59   11.05.2023
Елена Нагорная
В городе под Харьковом решили не открывать пляжи из-за опасности

В городе Мерефа Харьковской области этим летом не будут открывать места массового отдыха на воде. Причина — угроза жизни и здоровью людей во время военного положения.

Такое решение приняли на внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Мерефянского горсовета, передает ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

На пляжах установят таблички об опасности купания.

Ранее в Чугуеве заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники. В Солоницевской громаде также было принято решение о запрете посещать местные пляжи. В то же время, в Змиевской громаде ранее сообщили, что коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа. В поселке Безлюдовка подготовят к лету четыре пляжа.

Читайте также: В ГСЧС рассказали, где на Харьковщине могут запретить отдыхать летом на пляжах

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 20:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Мерефа Харьковской области этим летом не будут открывать места массового отдыха на воде. Причина — угроза жизни и здоровью людей во время военного положения.".