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У місті під Харковом вирішили не відкривати пляжі через небезпеку

Суспільство 20:59   11.05.2023
Олена Нагорна
У місті під Харковом вирішили не відкривати пляжі через небезпеку

У місті Мерефа Харківської області цього літа не відкриватимуть місця масового відпочинку на воді. Причина – загроза життю та здоров’ю людей під час воєнного стану.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ ​​та НС Мереф’янської міськради, передає ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

На пляжах встановлять таблички щодо небезпеки купання.

Раніше в Чугуєві заявили, що купатися в місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. У Солоницівській громаді також було ухвалено рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі. Водночас у Зміївській громаді повідомили, що комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа. У селищі Безлюдівка підготують до літа чотири пляжі.

Читайте також: У ДСНС розповіли, де на Харківщині можуть заборонити відпочивати влітку на пляжах

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 20:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Мерефа Харківської області цього літа не відкриватимуть місця масового відпочинку на воді. Причина – загроза життю та здоров’ю людей під час воєнного стану.".