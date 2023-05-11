У місті під Харковом вирішили не відкривати пляжі через небезпеку
У місті Мерефа Харківської області цього літа не відкриватимуть місця масового відпочинку на воді. Причина – загроза життю та здоров’ю людей під час воєнного стану.
Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Мереф’янської міськради, передає ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
На пляжах встановлять таблички щодо небезпеки купання.
Раніше в Чугуєві заявили, що купатися в місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. У Солоницівській громаді також було ухвалено рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі. Водночас у Зміївській громаді повідомили, що комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа. У селищі Безлюдівка підготують до літа чотири пляжі.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 20:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Мерефа Харківської області цього літа не відкриватимуть місця масового відпочинку на воді. Причина – загроза життю та здоров’ю людей під час воєнного стану.".