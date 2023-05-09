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Чи можна купатися на пляжах Харкова та ходити до Лісопарку: відповідь мера

Суспільство 19:48   09.05.2023
Елена Нагорная
Чи можна купатися на пляжах Харкова та ходити до Лісопарку: відповідь мера Фото: Олена Нагорна

Кореспондент МГ “Об’єктив” під час пресконференції 9 травня запитав мера Харкова Ігоря Терехова, наскільки безпечні пляжі та парки міста після обстрілів та мінувань.

Чи купатися на пляжах у Харкові? На думку мера міста, відповідь на це питання залежатиме від воєнної ситуації.

“Що стосується розмінування, то зараз працівники ДСНС працюють. Кілька кладовищ розміновано, до речі. Попросив їх розмінувати велодоріжку в обидва боки. Усі зелені зони мають бути розміновані. На першому місці – безпека людей. Як тільки будуть розміновані лісопосадки, зелені зони – немає питань, нехай люди насолоджуються цим”, – сказав Ігор Терехов.

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При цьому він поки що не радить мешканцям Харкова відвідувати пляжі та Лісопарк.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 19:48;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кореспондент МГ “Об’єктив” під час пресконференції 9 травня запитав мера Харкова Ігоря Терехова, наскільки безпечні пляжі та парки міста після обстрілів та мінувань".