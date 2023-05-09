Чи можна купатися на пляжах Харкова та ходити до Лісопарку: відповідь мера

Кореспондент МГ “Об’єктив” під час пресконференції 9 травня запитав мера Харкова Ігоря Терехова, наскільки безпечні пляжі та парки міста після обстрілів та мінувань.

Чи купатися на пляжах у Харкові? На думку мера міста, відповідь на це питання залежатиме від воєнної ситуації.

“Що стосується розмінування, то зараз працівники ДСНС працюють. Кілька кладовищ розміновано, до речі. Попросив їх розмінувати велодоріжку в обидва боки. Усі зелені зони мають бути розміновані. На першому місці – безпека людей. Як тільки будуть розміновані лісопосадки, зелені зони – немає питань, нехай люди насолоджуються цим”, – сказав Ігор Терехов.

При цьому він поки що не радить мешканцям Харкова відвідувати пляжі та Лісопарк.