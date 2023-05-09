8 травня – День перемоги, ворог відзначає 9-го – Терехов про перенесення дати

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував своє ставлення до пропозиції президента Володимира Зеленського відзначати 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Як зазначив міський голова на пресконференції, війна стала приводом для переосмислення багатьох речей.

“8 травня – це державне свято, свято перемоги у Другій світовій війні. Я спілкувався вчора з ветеранами. Усі ставляться до 8 травня, як до Дня перемоги. Наш ворог відзначає 9 травня. 8 травня – це наш ще один крок, яким ми демонструємо, що боремось з цим ворогом, який прийшов на нашу землю. Ще один крок до європейської спільноти. Ставлення таке, що 8 травня – це День перемоги”, – пояснив Терехов.

Він нагадав, що напередодні представники ХОВА, мерії та правоохоронних органів поклали квіти до Меморіалу Слави у Лісопарку. Пошкоджений російськими обстрілами комплекс, за його словами, частково відновили.

“Там дуже багато руйнувань, які були завдані російськими «Градами». Частково ми його відновимо, частково, я хочу, щоб шрам від цих обстрілів був збережений. Як пам’ять про цю війну, яка зараз триває”, — додав мер.

Нагадаємо, 2015 року Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам’яті та примирення, водночас 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня 2023 року президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт, яким пропонується відзначати 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років та скасувати святковий день 9 травня.