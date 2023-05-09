8 травня – День перемоги, ворог відзначає 9-го – Терехов про перенесення дати
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував своє ставлення до пропозиції президента Володимира Зеленського відзначати 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
Як зазначив міський голова на пресконференції, війна стала приводом для переосмислення багатьох речей.
“8 травня – це державне свято, свято перемоги у Другій світовій війні. Я спілкувався вчора з ветеранами. Усі ставляться до 8 травня, як до Дня перемоги. Наш ворог відзначає 9 травня. 8 травня – це наш ще один крок, яким ми демонструємо, що боремось з цим ворогом, який прийшов на нашу землю. Ще один крок до європейської спільноти. Ставлення таке, що 8 травня – це День перемоги”, – пояснив Терехов.
Він нагадав, що напередодні представники ХОВА, мерії та правоохоронних органів поклали квіти до Меморіалу Слави у Лісопарку. Пошкоджений російськими обстрілами комплекс, за його словами, частково відновили.
“Там дуже багато руйнувань, які були завдані російськими «Градами». Частково ми його відновимо, частково, я хочу, щоб шрам від цих обстрілів був збережений. Як пам’ять про цю війну, яка зараз триває”, — додав мер.
Нагадаємо, 2015 року Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам’яті та примирення, водночас 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня 2023 року президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт, яким пропонується відзначати 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років та скасувати святковий день 9 травня.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 17:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував своє ставлення до пропозиції президента Володимира Зеленського відзначати 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.".