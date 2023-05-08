Зеленський запропонував відзначати День перемоги 8 травня. Законопроєкт – у ВР
У День пам’яті та примирення Президент України повідомив, що ініціює перейменування цього свята на День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
Таким чином, йдеться про поєднання двох дат – 8 та 9 травня, які досі в Україні були поділені на День пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Також Президент запропонував 9 травня відзначати День Європи – і вже підписав відповідний указ.
“Ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна. Саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років“, – повідомив Президент України Володимир Зеленський 8 травня.
Зеленський наголосив, що українці ніколи не дадуть брехати, що перемога у тій війні могла відбутися і без участі будь-якої країни чи народу.
“Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло. На жаль, зло повернулося. Хоч агресор тепер інший, у нього та сама мета – поневолення або знищення. І як тоді ми спиралися на спільну силу вільних народів, так і зараз ми бʼємося проти зла разом із вільним світом, разом із вільною Європою. І ми переможемо! Буде день нашої перемоги – День перемоги України. Буде!” – наголосив Президент.
9 травня він запропонував разом із Європою відзначати День Європи.
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“Багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування саме 9 травня Дня Європи – для відзначення досягнутих миру та єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру. І правильно буде разом з усією вільною Європою відзначати День Європи”, – аргументував Зеленський.
Він повідомив, що вже підписав відповідний указ.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 09:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У День пам’яті та примирення Президент України повідомив, що ініціює перейменування цього свята на День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".