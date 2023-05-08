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Зеленский предложил отмечать День победы 8 мая — законопроект уже в ВР

Общество 09:09   08.05.2023
Оксана Горун
Зеленский предложил отмечать День победы 8 мая — законопроект уже в ВР Фото: скрин

В День памяти и примирения Президент Украины сообщил, что инициирует переименование этого праздника в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Таким образом, речь идет о совмещении двух дат — 8 и 9 мая, которые до сих пор в Украине были разделены на День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также Президент предложил 9 мая отмечать День Европы — и уже подписал соответствующий указ.

«Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Сегодня я подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов», — сообщил Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая.

Зеленский подчеркнул, что украинцы никогда не дадут лгать, что победа в той войне могла состояться и без участия какой-либо страны или народа.

«Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас мы вместе уничтожаем аналогичное зло. К сожалению, зло вернулось. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение. И как тогда мы опирались на общую силу свободных народов, так и сейчас мы сражаемся против зла вместе со свободным миром, вместе со свободной Европой. И мы победим! Будет день нашей победы – День победы Украины. Будет!» — подчеркнул Президент.

9 мая он предложил вместе с Европой отмечать День Европы.

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    • «Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы – для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы», — аргументировал Зеленский.

    Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 09:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В День памяти и примирения Президент Украины сообщил, что инициирует переименование этого праздника в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".