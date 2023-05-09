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8 мая — это День победы, наш враг отмечает 9 мая — Терехов о переносе даты

Общество 17:48   09.05.2023
Елена Нагорная
8 мая — это День победы, наш враг отмечает 9 мая — Терехов о переносе даты

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал свое отношение к предложению президента Владимира Зеленского отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Как отметил городской голова на пресс-конференции, война стала поводом для переосмысления многих вещей.

«8 мая — это государственный праздник, праздник победы во Второй мировой войне. Я общался вчера с ветеранами. Все относятся к 8 мая, как ко Дню победы. Наш враг отмечает 9 мая. 8 мая — это наш еще один шаг, которым мы демонстрируем, что боремся с этим врагом, который пришел на нашу землю. Еще один шаг к европейскому сообществу. Отношение такое, что 8 мая — это День победы», — пояснил Терехов.

Он напомнил, что накануне представители ХОВА, мэрии и правоохранительных органов возложили цветы к Мемориалу Славы в Лесопарке. Пострадавший от российских обстрелов комплекс, по его словам, частично восстановили.

«Там очень много разрушений, которые были нанесены российскими «Градами». Частично мы его восстановим, частично, я хочу, чтобы шрам от этих обстрелов был сохранен. Как память об этой войне, которая сейчас продолжается», — добавил мэр.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения, в то же время 9 мая осталось Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая 2023 года президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект, которым предлагается отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и отменить праздничный день 9 мая.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал свое отношение к предложению президента Владимира Зеленского отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.".