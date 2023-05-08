День памяти и примирения: в Харькове почтили память жертв Второй мировой войны
8 мая по случаю Дня памяти и примирения состоялось возложение цветов к Мемориалу Славы.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В мероприятии приняли участие глава ХОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко, руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, начальник УСБУ в Харьковской области Александр Куць и начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев.
«Украинцы вполне ощутили все ужасы Второй мировой на себе. Поэтому вместе со всем цивилизованным миром искренне стремились, чтобы подобное не повторилось. Но, к сожалению, уже больше года на украинские города и села снова летят бомбы, ракеты и снаряды, невинные мирные люди гибнут в водовороте войны. Мы должны сделать все, чтобы победить и остановить новое нашествие – рашизм», — написал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 мая по случаю Дня памяти и примирения состоялось возложение цветов к Мемориалу Славы.".