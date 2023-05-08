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День памяти и примирения: в Харькове почтили память жертв Второй мировой войны

Общество 12:37   08.05.2023
Виктория Яковенко
День памяти и примирения: в Харькове почтили память жертв Второй мировой войны Фото: Олег Синегубов

8 мая по случаю Дня памяти и примирения состоялось возложение цветов к Мемориалу Славы.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В мероприятии приняли участие глава ХОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко, руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, начальник УСБУ в Харьковской области Александр Куць и начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев.

«Украинцы вполне ощутили все ужасы Второй мировой на себе. Поэтому вместе со всем цивилизованным миром искренне стремились, чтобы подобное не повторилось. Но, к сожалению, уже больше года на украинские города и села снова летят бомбы, ракеты и снаряды, невинные мирные люди гибнут в водовороте войны. Мы должны сделать все, чтобы победить и остановить новое нашествие – рашизм», — написал Синегубов.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 12:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 мая по случаю Дня памяти и примирения состоялось возложение цветов к Мемориалу Славы.".