День пам’яті та примирення: у Харкові вшанували жертв Другої світової війни

8 травня з нагоди Дня пам’яті та примирення відбулося покладання квітів до Меморіалу Слави.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У заході взяли участь голова ХОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, начальник УСБУ в Харківській області Олександр Куць і начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв.

«Українці сповна відчули усі жахіття Другої світової на собі. Тому разом з усім цивілізованим світом щиро прагнули, аби подібне не повторилося. Але, на жаль, уже понад рік на українські міста і села знову летять бомби, ракети та снаряди, безневинні мирні люди гинуть у вирі війни. Ми мусимо зробити все, щоб перемогти та зупинити нову навалу – рашизм», – написав Синєгубов.