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День пам’яті та примирення: у Харкові вшанували жертв Другої світової війни

Суспільство 12:37   08.05.2023
Вікторія Яковенко
День пам’яті та примирення: у Харкові вшанували жертв Другої світової війни Фото: Олег Синєгубов

8 травня з нагоди Дня пам’яті та примирення відбулося покладання квітів до Меморіалу Слави.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У заході взяли участь голова ХОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, начальник УСБУ в Харківській області Олександр Куць і начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв.

«Українці сповна відчули усі жахіття Другої світової на собі. Тому разом з усім цивілізованим світом щиро прагнули, аби подібне не повторилося. Але, на жаль, уже понад рік на українські міста і села знову летять бомби, ракети та снаряди, безневинні мирні люди гинуть у вирі війни. Ми мусимо зробити все, щоб перемогти та зупинити нову навалу – рашизм», – написав Синєгубов.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 12:37;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 травня з нагоди Дня пам’яті та примирення відбулося покладання квітів до Меморіалу Слави.".