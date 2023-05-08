День пам’яті та примирення: у Харкові вшанували жертв Другої світової війни
8 травня з нагоди Дня пам’яті та примирення відбулося покладання квітів до Меморіалу Слави.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
У заході взяли участь голова ХОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, начальник УСБУ в Харківській області Олександр Куць і начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв.
«Українці сповна відчули усі жахіття Другої світової на собі. Тому разом з усім цивілізованим світом щиро прагнули, аби подібне не повторилося. Але, на жаль, уже понад рік на українські міста і села знову летять бомби, ракети та снаряди, безневинні мирні люди гинуть у вирі війни. Ми мусимо зробити все, щоб перемогти та зупинити нову навалу – рашизм», – написав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 травня з нагоди Дня пам’яті та примирення відбулося покладання квітів до Меморіалу Слави.".