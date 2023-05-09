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Можно ли купаться на пляжах Харькова и ходить в Лесопарк: ответ мэра

Общество 19:48   09.05.2023
Елена Нагорная
Можно ли купаться на пляжах Харькова и ходить в Лесопарк: ответ мэра Фото: Елена Нагорная

Корреспондент МГ «Объектив» во время пресс-конференции 9 мая спросил мэра Харькова Игоря Терехова, насколько безопасны пляжи и парки города после обстрелов и минирований.

Купаться ли на пляжах в Харькове? По мнению мэра города, ответ на этот вопрос будет зависеть от военной ситуации.

«Что касается разминирования, то сейчас работники ГСЧС работают. Несколько кладбищ разминировано, кстати. Попросил их разминировать велодорожку в обе стороны. Все зеленые зоны должны быть разминированы. На первом месте – безопасность людей. Как только будут разминированы лесопосадки, зеленые зоны – нет вопросов, пусть люди наслаждаются этим», — сказал Игорь Терехов.

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При этом он пока что не советует жителям Харькова посещать пляжи и Лесопарк.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 19:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Корреспондент МГ «Объектив» во время пресс-конференции 9 мая спросил мэра Харькова Игоря Терехова, насколько безопасны пляжи и парки города после обстрелов и минирований".