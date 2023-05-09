Можно ли купаться на пляжах Харькова и ходить в Лесопарк: ответ мэра

Корреспондент МГ «Объектив» во время пресс-конференции 9 мая спросил мэра Харькова Игоря Терехова, насколько безопасны пляжи и парки города после обстрелов и минирований.

Купаться ли на пляжах в Харькове? По мнению мэра города, ответ на этот вопрос будет зависеть от военной ситуации.

«Что касается разминирования, то сейчас работники ГСЧС работают. Несколько кладбищ разминировано, кстати. Попросил их разминировать велодорожку в обе стороны. Все зеленые зоны должны быть разминированы. На первом месте – безопасность людей. Как только будут разминированы лесопосадки, зеленые зоны – нет вопросов, пусть люди наслаждаются этим», — сказал Игорь Терехов.

При этом он пока что не советует жителям Харькова посещать пляжи и Лесопарк.