Можно ли купаться на пляжах Харькова и ходить в Лесопарк: ответ мэра
Фото: Елена Нагорная
Корреспондент МГ «Объектив» во время пресс-конференции 9 мая спросил мэра Харькова Игоря Терехова, насколько безопасны пляжи и парки города после обстрелов и минирований.
Купаться ли на пляжах в Харькове? По мнению мэра города, ответ на этот вопрос будет зависеть от военной ситуации.
«Что касается разминирования, то сейчас работники ГСЧС работают. Несколько кладбищ разминировано, кстати. Попросил их разминировать велодорожку в обе стороны. Все зеленые зоны должны быть разминированы. На первом месте – безопасность людей. Как только будут разминированы лесопосадки, зеленые зоны – нет вопросов, пусть люди наслаждаются этим», — сказал Игорь Терехов.
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При этом он пока что не советует жителям Харькова посещать пляжи и Лесопарк.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 19:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Корреспондент МГ «Объектив» во время пресс-конференции 9 мая спросил мэра Харькова Игоря Терехова, насколько безопасны пляжи и парки города после обстрелов и минирований".