У ДСНС розповіли, де на Харківщині можуть заборонити відпочивати на пляжах
У Харківській області цього літа скоріше за все заборонять купатися у водоймах та відпочивати на пляжах на деокупованих територіях. Там, де загарбників не було, купальний сезон 1 червня ймовірно розпочнеться – після перевірки об’єктів спеціалістами, зокрема ДСНС.
Про це розповів на брифінгу речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
“Водойми, які знаходяться на деокупованих територіях Харківської області, скоріш за все, купання та перебування там людей буде заборонено. На всіх інших територіях, щороку 1 червня починається купальний сезон, і ті пляжі та водойми, які будуть визначені місцевими громадами, після їхньої перевірки, в тому числі співробітниками ДСНС, після цього можна буде говорити про їхню готовність до купального сезону”, – зазначив Василенко.
Детальну інформацію щодо готовності пляжів та водойм обіцяють надати пізніше.
Раніше начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв розповів МГ “Об’єктив”, що питання роботи пляжів у Харківській області розглядатимуть окремо по кожній із зон відпочинку.
У Чугуєві заявили, що купатися в місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. У Солоницівській громаді також було ухвалено рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі. Водночас у Зміївській громаді повідомили, що комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 19:49;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області цього літа скоріше за все заборонять купатися у водоймах та відпочивати на пляжах на деокупованих територіях. Там, де загарбників не було, купальний сезон 1 червня ймовірно розпочнеться – після перевірки об’єктів спеціалістами, зокрема ДСНС.".