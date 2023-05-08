У ДСНС розповіли, де на Харківщині можуть заборонити відпочивати на пляжах

У Харківській області цього літа скоріше за все заборонять купатися у водоймах та відпочивати на пляжах на деокупованих територіях. Там, де загарбників не було, купальний сезон 1 червня ймовірно розпочнеться – після перевірки об’єктів спеціалістами, зокрема ДСНС.

Про це розповів на брифінгу речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

“Водойми, які знаходяться на деокупованих територіях Харківської області, скоріш за все, купання та перебування там людей буде заборонено. На всіх інших територіях, щороку 1 червня починається купальний сезон, і ті пляжі та водойми, які будуть визначені місцевими громадами, після їхньої перевірки, в тому числі співробітниками ДСНС, після цього можна буде говорити про їхню готовність до купального сезону”, – зазначив Василенко.

Детальну інформацію щодо готовності пляжів та водойм обіцяють надати пізніше.

Раніше начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв розповів МГ “Об’єктив”, що питання роботи пляжів у Харківській області розглядатимуть окремо по кожній із зон відпочинку.

У Чугуєві заявили, що купатися в місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. У Солоницівській громаді також було ухвалено рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі. Водночас у Зміївській громаді повідомили, що комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа.