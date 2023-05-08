В ГСЧС рассказали, где на Харьковщине могут запретить отдыхать летом на пляжах
В Харьковской области этим летом скорее всего запретят купаться в водоемах и отдыхать на пляжах на деоккупированных территориях. Там, где захватчиков не было, купальный сезон 1 июня вероятно начнется — после проверки объектов специалистами, в частности ГСЧС.
Об этом рассказал на брифинге спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
«Водоемы, которые находятся на деоккупированных территориях Харьковской области, скорее всего, купание и пребывание там людей будет запрещено. На всех остальных территориях, ежегодно 1 июня начинается купальный сезон, и те пляжи и водоемы, которые будут определены местными громадами, после их проверки, в том числе сотрудниками ГСЧС, после этого можно будет говорить об их готовности к купальному сезону», — отметил Василенко.
Подробную информацию о готовности пляжей и водоемов обещают предоставить позже.
Ранее начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев рассказал МГ «Объектив», что вопрос о работе пляжей в Харьковской области будут рассматривать отдельно по каждой из зон отдыха.
В Чугуеве уже заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники. В Солоницевской громаде также было принято решение о запрете посещать местные пляжи. В то же время, в Змиевской громаде ранее сообщили, что коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 19:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области этим летом скорее всего запретят купаться в водоемах и отдыхать на пляжах на деоккупированных территориях. Там, где захватчиков не было, купальный сезон 1 июня вероятно начнется — после проверки объектов специалистами, в частности ГСЧС.".