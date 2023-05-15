Live
  • Понедельник 15.05.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

В Харьковской области будут работать 7 пляжей: где можно купаться — ГСЧС

Репортаж 15:28   15.05.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
В Харьковской области будут работать 7 пляжей: где можно купаться — ГСЧС Фото: kharkovgo.com

В Харьковской области по состоянию на 15 мая уже принято решение об открытии 7 пляжей.

Об этом сообщил начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский, передает корреспондент МГ «Объектив».

В ГСЧС рассказали, что некоторые территориальные громады уже определили места для отдыха: Безлюдовский поселковый совет – 4 пляжа, Песочинский поселковый совет – 1 пляж, Краснокутский поселковый совет – 1 пляж и Змиевский городской совет – 1 пляж.

«Будет проведено обследование прилегающей территории к пляжам. Будет также проведено обследование подводной части пляжей. Будут спасатели дежурить, будет медицинский персонал, будут средства для оказания помощи, для спасения на воде», — рассказал Колосовский.

Местные власти Харькова еще рассматривают вопрос открытия пляжей, добавили в ГСЧС.

Ранее начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев рассказал МГ «Объектив», что вопрос о работе пляжей в Харьковской области будут рассматривать отдельно по каждой из зон отдыха.

В Чугуеве уже заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники.
В Солоницевской громаде также было принято решение о запрете посещать местные пляжи. В то же время, в Змиевской громаде ранее сообщили, что коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа. А в поселке Безлюдовка — одном из самых популярных среди харьковчан мест летнего отдыха, утвердили перечень пляжей, которые подготовят к купальному сезону.

Читайте также: Разминировать пляжи в курортной громаде Харьковщины в ближайшее время не будут

Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко

Новости по теме:

15:07
С начала года на водоемах Харьковщины погибли 20 человек – ГСЧС
08:59
В поселке под Харьковом горел частный дом — ГСЧС
20:45
Разминировать пляжи в курортной громаде Харьковщины в ближайшее время не будут
15:11
Армия РФ днем обстреляла село на Харьковщине: есть разрушения (фото)
08:19
Ночной ракетный удар по Харьковщине: «прилеты» были в Харькове и Золочеве

  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьковской области будут работать 7 пляжей: где можно купаться — ГСЧС»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 15:28;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области по состоянию на 15 мая уже принято решение об открытии 7 пляжей.".