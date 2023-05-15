В Харьковской области будут работать 7 пляжей: где можно купаться — ГСЧС

В Харьковской области по состоянию на 15 мая уже принято решение об открытии 7 пляжей.

Об этом сообщил начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский, передает корреспондент МГ «Объектив».

В ГСЧС рассказали, что некоторые территориальные громады уже определили места для отдыха: Безлюдовский поселковый совет – 4 пляжа, Песочинский поселковый совет – 1 пляж, Краснокутский поселковый совет – 1 пляж и Змиевский городской совет – 1 пляж.

«Будет проведено обследование прилегающей территории к пляжам. Будет также проведено обследование подводной части пляжей. Будут спасатели дежурить, будет медицинский персонал, будут средства для оказания помощи, для спасения на воде», — рассказал Колосовский.

Местные власти Харькова еще рассматривают вопрос открытия пляжей, добавили в ГСЧС.

Ранее начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев рассказал МГ «Объектив», что вопрос о работе пляжей в Харьковской области будут рассматривать отдельно по каждой из зон отдыха.

В Чугуеве уже заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники.

В Солоницевской громаде также было принято решение о запрете посещать местные пляжи. В то же время, в Змиевской громаде ранее сообщили, что коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа. А в поселке Безлюдовка — одном из самых популярных среди харьковчан мест летнего отдыха, утвердили перечень пляжей, которые подготовят к купальному сезону.

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